Финансовые результаты Lamoda Group за третий квартал 2019

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG) и являющаяся ведущей в России и СНГ онлайн-платформой для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, объявляет свои результаты за третий квартал 2019 года.

Чистая стоимость всех покупок (NMV), сделанных в интернет-магазинах Lamoda Group в России, Беларуси, Украине и Казахстане в третьем квартале 2019 года, выросла на 30,8% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года и составила 10,8 млрд рублей. В их число входят товары, закупаемые напрямую, и те, что представлены на платформе по модели маркетплейса. Выручка компании по сравнению с 3 кварталом прошлого года увеличилась на 22,8% до 8 млрд. рублей. Валовая прибыль увеличилась более чем на 1,2 млрд рублей и достигла 3,4 млрд. Ежемесячная аудитория сервиса превысила 14 млн человек.

В третьем квартале 2019 года Lamoda начала сотрудничать с более чем 250 новыми брендами, среди которых популярные марки одежды (например, Pimkie, Calzedonia, Intimissimi), обуви (Jonak и CorsoComo), известные бренды среднего и премиального ценового сегмента (N21, Whistles, Ba&Sh), а также премиальные косметические и парфюмерные бренды (L’Occitane, Foreo, MEMO, Jacques Zolty и VERDUU).

Рост бизнес-показателей Lamoda обеспечивается в том числе за счет активного развития собственной логистической инфраструктуры. В третьем квартале компания открыла новые собственные пункты выдачи заказов. С учетом партнерских точек сеть пунктов выдачи Lamoda насчитывает более 12 тысяч ПВЗ. Собственная служба доставки LM Express начала работу в 8 новых городах: Набережные Челны, Туапсе, Йошкар-Ола, Петрозаводск, Таганрог, Курган, Армавир, Стерлитамак. Штат торговых представителей компании увеличился на 1000 человек. Все эти инициативы также позволят компании быть эффективнее в периоды активных продаж в четвертом квартале — Черную пятницу и предновогодний сезон.

Lamoda продолжает уделять внимание экспериментальным продуктам с применением новых технологий, которые дают покупателям уникальный опыт взаимодействия с сервисом. В 3 квартале пользователям приложения Lamoda на iOS была предложена возможность виртуальной примерки кроссовок. С помощью технологий дополненной реальности покупатели могут сразу увидеть, как та или иная пара обуви смотрится на ноге.