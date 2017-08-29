+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн возглавил «Связной»

«Связной» сообщает о назначении Дмитрия Мильштейна на должность генерального директора компании.

Дмитрий Мильштейн приступит к работе в «Связном» 1 сентября 2017 года. У Дмитрия огромный опыт в розничной торговле, в том числе в сегменте электроники. В течение 8 лет он занимал должность финансового директора компании «Евросеть». До прихода в «Евросеть» работал на руководящих позициях в различных подразделениях X5 RetailGroup.

Евгений Давыдович, который возглавлял бизнес «Связного» с начала 2016 года, покидает компанию и переходит на должность председателя правления Бинбанка.

«Назначение Дмитрия на должность генерального директора — это, безусловно, укрепление сильнейшей команды на рынке, — отмечает Олег Малис, контролирующий акционер „Связного“, владелец группы Solvers, — „У Дмитрия значительный опыт работы в ритейле, и я уверен, что его знания и опыт позволят „Связному“ еще больше укрепить лидерство на рынке и увеличить эффективность работы“.

„Связной“ — это яркий бренд, который знаком почти каждому жителю нашей страны, и я рад, что стал частью компании, — отмечает Дмитрий Мильштейн. — В условиях постоянно меняющегося поведения покупателей и усиления конкуренции назначение генеральным директором ритейлера — это новый вызов для меня. Я рад, что начну работу в компании, которая является примером для подражания во всех аспектах работы: взаимодействие с клиентами, эффективность продаж, молниеносная скорость реакции на тренды и изменение ситуации на рынке и многих других».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

29 августа / Комментарии
Auchan открыл трехэтажный «инновационный» магазин у Кремля

Auchan открыл трехэтажный «инновационный» магазин у Кремля

Французский ритейлер Auchan, третий по величине игрок российской продуктовой розницы, открыл трехэтажный флагманский магазин в начале Тверской улицы, в непосредственной близости от Кремля.

далее →

28 августа / Комментарии
Сервис Surkus соберёт очередь к магазинам и ресторанам

Сервис Surkus соберёт очередь к магазинам и ресторанам

В США появился сервис Surkus, который помогает собирать очереди на мероприятия или в заведения. Компания платит пользователям, чтобы они стояли у ресторанов и кафе и создавали видимость популярности места.

далее →

28 августа / Комментарии
Минфин предлагает увеличить размер таможенных пошлин в 2 раза

Минфин предлагает увеличить размер таможенных пошлин в 2 раза

В Минфине разработали новую версию федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Согласно документу, предельный размер таможенных пошлин может вырасти с 30 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.

далее →

28 августа / Комментарии
«М.Видео», Microsoft и ФРИИ проведут хакатон по разработке чат-ботов для ритейла и использованию искусственного интеллекта

«М.Видео», Microsoft и ФРИИ проведут хакатон по разработке чат-ботов для ритейла и использованию искусственного интеллекта

Продавец электроники «М.Видео», совместно с компанией Microsoft и Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявляют о проведении первого хакатона М.SMART по разработке чат-ботов для ритейла и использованию искусственного интеллекта в работе с розничными клиентами. Общий призовой фонд M.SMART составит 150 000 рублей, у победителя будет возможность заключить контракт с «М.Видео» на доработку идеи и ее коммерческий запуск.

далее →

24 августа / Комментарии
«Связной»: продажи смартфонов в России растут за счет спроса в регионах

«Связной»: продажи смартфонов в России растут за счет спроса в регионах

В первом полугодии 2017 года россияне приобрели порядка 12,2 млн смартфонов на сумму около 155 млрд рублей. Продажи увеличились на 9% в штуках и 13% в рублях. Такой прирост стал возможен за счет высокого спроса на гаджеты за пределами Москвы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!