Финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн возглавил «Связной»

«Связной» сообщает о назначении Дмитрия Мильштейна на должность генерального директора компании.

Дмитрий Мильштейн приступит к работе в «Связном» 1 сентября 2017 года. У Дмитрия огромный опыт в розничной торговле, в том числе в сегменте электроники. В течение 8 лет он занимал должность финансового директора компании «Евросеть». До прихода в «Евросеть» работал на руководящих позициях в различных подразделениях X5 RetailGroup.

Евгений Давыдович, который возглавлял бизнес «Связного» с начала 2016 года, покидает компанию и переходит на должность председателя правления Бинбанка.

«Назначение Дмитрия на должность генерального директора — это, безусловно, укрепление сильнейшей команды на рынке, — отмечает Олег Малис, контролирующий акционер „Связного“, владелец группы Solvers, — „У Дмитрия значительный опыт работы в ритейле, и я уверен, что его знания и опыт позволят „Связному“ еще больше укрепить лидерство на рынке и увеличить эффективность работы“.