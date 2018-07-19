Finn Flare требует налог для трансграничной торговли

Компания «ФФ Стайл» (управляет сетью магазинов одежды Finn Flare) предложила ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для операторов трансграничной розничной торговли вроде AliExpress и eBay, а также ввести пошлины на товары из зарубежных интернет-магазинов в зависимости от их веса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо в правительство, ФАС и ФНС.

По оценкам «ФФ стайл», офлайн-магазины, которые доставляют одежду из Юго-Восточной Азии, платят до 30% стоимости товара в бюджет в виде НДС (18%) и наложенных и накладных расходов (по 6%).

Президент Finn Flare Ксения Рясова заявила, что офлайн-ритейлеры находятся в неконкурентных условиях, где зарубежные торговые площадки имеют значительное преимущество из-за того, что не платят НДС в России.

Президент сети магазинов одежды и обуви Baon Илья Ярошенко поддержал Рясову, заметив, что продажи в интернет-магазине компании за первое полугодие 2018 года увеличились в денежном выражении на 10%. По его мнению, рост мог бы составить 20-30%, если бы все участники рынка были в равных условиях.

Другое мнение имеет управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов, который уверен, что введение НДС для зарубежных интернет-магазинов лишь переориентирует рынок, предоставив преимущество офлайн-магазинам.