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Право и налоги RSS

Finn Flare требует налог для трансграничной торговли

Компания «ФФ Стайл» (управляет сетью магазинов одежды Finn Flare) предложила ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для операторов трансграничной розничной торговли вроде AliExpress и eBay, а также ввести пошлины на товары из зарубежных интернет-магазинов в зависимости от их веса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо в правительство, ФАС и ФНС.

По оценкам «ФФ стайл», офлайн-магазины, которые доставляют одежду из Юго-Восточной Азии, платят до 30% стоимости товара в бюджет в виде НДС (18%) и наложенных и накладных расходов (по 6%).

Президент Finn Flare Ксения Рясова заявила, что офлайн-ритейлеры находятся в неконкурентных условиях, где зарубежные торговые площадки имеют значительное преимущество из-за того, что не платят НДС в России.

Президент сети магазинов одежды и обуви Baon Илья Ярошенко поддержал Рясову, заметив, что продажи в интернет-магазине компании за первое полугодие 2018 года увеличились в денежном выражении на 10%. По его мнению, рост мог бы составить 20-30%, если бы все участники рынка были в равных условиях.

Другое мнение имеет управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов, который уверен, что введение НДС для зарубежных интернет-магазинов лишь переориентирует рынок, предоставив преимущество офлайн-магазинам.

Автор: Анна
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