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Финтех-сервис PimPay получил от банка ВТБ24 кредит в размере 70 млн. рублей

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PimPay
PimPay
Финансирование

Банк ВТБ24 предоставил финтех-сервису PimPay кредит в размере 70 млн. рублей. Средства выданы на развитие сервиса «Ускоренные Перечисления наложенных платежей». Сервис позволяет интернет-магазинам сразу получать деньги за товары, отправленные наложенным платежом, и таким образом избегать кассовых разрывов.

В феврале 2017 года компания PimPay уже получала 50 млн. рублей от ВТБ24 в рамках стратегии развития банковских сервисов и кредитных продуктов для стартапов.

За это время компания разработала и внедрила сервис PimPay.Контроль, который помогает отслеживать своевременность доставки и вести претензионно-розыскную работу с логистическими компаниями. С начала 2017 года PimPay.Контроль отследил почти 2 млн. посылок, в результате претензионно-розыскной работы интернет-магазинам было возвращено 16 млн. рублей.

Екатерина Рыжкова, куратор компании в ИТ-Кластере Фонда «Сколково»: «PimPay разрабатывает в своем роде уникальные технологии для анализа поведенческих характеристик товарно-логистических потоков и адаптивного управления финансовыми услугами для интернет-магазинов. Партнерство с таким крупным банком как ВТБ24 позволит менеджменту компании обеспечить финансовую поддержку еще большему числу игроков он-лайн ритейла»

Компании и сервисы: PimPay, PimPay.Контроль
Автор: Анна
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