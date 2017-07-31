Финтех-сервис PimPay получил от банка ВТБ24 кредит в размере 70 млн. рублей

Банк ВТБ24 предоставил финтех-сервису PimPay кредит в размере 70 млн. рублей. Средства выданы на развитие сервиса «Ускоренные Перечисления наложенных платежей». Сервис позволяет интернет-магазинам сразу получать деньги за товары, отправленные наложенным платежом, и таким образом избегать кассовых разрывов.

В феврале 2017 года компания PimPay уже получала 50 млн. рублей от ВТБ24 в рамках стратегии развития банковских сервисов и кредитных продуктов для стартапов.

За это время компания разработала и внедрила сервис PimPay.Контроль, который помогает отслеживать своевременность доставки и вести претензионно-розыскную работу с логистическими компаниями. С начала 2017 года PimPay.Контроль отследил почти 2 млн. посылок, в результате претензионно-розыскной работы интернет-магазинам было возвращено 16 млн. рублей.