«Финтех» создаёт систему оплаты интернет-покупок по номеру телефона

В 2019 году все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей, которую создает ассоциация «Финтех». Это позволит максимально упростить процедуру оплаты покупок в отечественных интернет-магазинах, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ.

С помощью новой платформы граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах только по номеру телефона. Источник в «Финтехе» уточнил, что банковский счет пользователя будет привязан к номеру его телефона так же, как и номер карты. При этом к одному номеру мобильного разрешат подключать лишь одну карту.

При оплате на сайте продавца откроется окно, куда пользователю нужно будет ввести только номер телефона. После того как придет СМС с кодом подтверждения, сразу пройдет оплата. То есть дополнительно вбивать номер карты, срок ее действия, имя и фамилию, а также CVV-код не потребуется. В ассоциации «Финтех» также подтвердили эту информацию, добавив, что такая процедура оплаты упростит покупки в онлайне.