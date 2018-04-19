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Платежи RSS

«Финтех» создаёт систему оплаты интернет-покупок по номеру телефона

В 2019 году все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей, которую создает ассоциация «Финтех». Это позволит максимально упростить процедуру оплаты покупок в отечественных интернет-магазинах, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ.

С помощью новой платформы граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах только по номеру телефона. Источник в «Финтехе» уточнил, что банковский счет пользователя будет привязан к номеру его телефона так же, как и номер карты. При этом к одному номеру мобильного разрешат подключать лишь одну карту.

При оплате на сайте продавца откроется окно, куда пользователю нужно будет ввести только номер телефона. После того как придет СМС с кодом подтверждения, сразу пройдет оплата. То есть дополнительно вбивать номер карты, срок ее действия, имя и фамилию, а также CVV-код не потребуется. В ассоциации «Финтех» также подтвердили эту информацию, добавив, что такая процедура оплаты упростит покупки в онлайне.

«Сложность заполнения большого количества реквизитов при оплате отпугивает потенциальных покупателей. И коммерсанты, и банки стремятся как можно сильнее упростить процесс оплаты счетов, но это не всегда возможно. Неоднозначности, которые возникают при обработке платежей, часто являются источниками ошибок и конфликтов, — отметили в „Финтехе“. — В системе быстрых платежей реализовано решение, которое позволяет всегда точно донести содержание счета до плательщика и установить назначение полученного платежа на стороне продавца».

Автор: Анна
Теги: оплата
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