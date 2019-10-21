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Фискальные данные будут использовать для таргетирования рекламы

Компания Segmento и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» договорились об использовании данных чеков для таргетирования рекламы в интернете. На основе этих обезличенных данных Segmento будет таргетировать баннеры и видеоролики в интернете на отдельные сегменты аудитории и оценивать эффективность кампаний, сообщает «Коммерсант».

Оператор обрабатывает ежедневно более 40 млн кассовых чеков от более 900 тыс. онлайн-касс. По данным CNews, это крупнейший оператор фискального рынка с долей 26,6%. С «Платформой ОФД» ведут переговоры о поставке данных и другие рекламные компании, говорит его представитель. Segmento также планирует в течение года заключить соглашения «как минимум с четырьмя крупными ОФД», чтобы в перспективе «охватить до 80% и более чеков» в России.

Спрос на такие технологии среди рекламодателей растет, но пока их применение очень ограниченно, говорят участники рынка.

«Мы уже работали с ОФД в связке с мобильными операторами и агрегаторами трансакций, и неверно будет сказать, что проекты были локальные и маленькие. Но то, что Segmento объединились с „Платформой ОФД“ для совместных проектов — большая новость, которую ждали давно», комментирует Юлия Селиверстова, Data Solutions Lead группы Publicis Media.

Dentsu Aegis Network еще с 2017 года сотрудничает с «Платформой ОФД», «Первым ОФД» и «ОФД-Я», говорит представитель группы Михаил Шкляев. Но таргетинг на данных ОФД «в чистом виде» нужен в ограниченном числе случаев, отмечает он, например ритейлерам для продвижения точек продаж и онлайн-площадок. Доля расходов на рекламу, таргетированную на основе данных о продажах, в онлайне не превышает 3−5%, хотя в этом сегменте есть рост, говорит директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group Сергей Ефимов. Решение от Segmento отвечает потребностям рынка, но ожидать быстрого результата не стоит, осторожен директор по технологиям Media Direction Group Александр Папков. Он также говорит, что проекты с ОФД в рекламе неновы, но спрос клиентов на подобные источники данных растет.

Автор: Анна
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