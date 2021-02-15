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Fix Price готовит IPO в Лондоне

Один из крупнейших ритейлеров России Fix Price готовит IPO глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже, говорится в пресс-релизе компании. Сроки вторичного размещения на Мосбирже не уточняются.

На рынок попадут акции «продающих акционеров» — Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC, подконтрольных основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину соответственно, а также Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd («дочка» Goldman Sachs Group). Некоторое количество акций продадут топ-менеджеры и миноритарии. Акционеры-основатели Fix Price сохранят за собой значительную долю в капитале компании после IPO, следует из сообщения.

По данным компании, в 2020 году выручка Fix Price выросла на 33% и составила 190,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. В 2019 году выручка Fix Price составила 142,9 млрд рублей, чистая прибыль — 13,2 млрд рублей.

Как сообщает Financial Times, Fix Price намерена привлечь минимум $1 млрд в ходе IPO, которое может состояться уже в марте. Оценка компании, по словам источников, знакомых с вопросом, может составить более $6 млрд. Это ненамного меньше капитализации второго в России ритейлера «Магнит».

Автор: Анна
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