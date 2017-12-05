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Fix Price переводит закупки на электронную торговую площадку

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B2B-Center
B2B-Center
Автоматизация интернет-торговли

Сеть магазинов Fix Price компании «Бэст Прайс» переводит закупки на электронную торговую площадку B2B-Center. Таким образом компания планирует стандартизировать закупочную деятельность во всех филиалах, создать равные конкурентные условия для поставщиков и обеспечить оптимальные закупочные цены.

С помощью электронной площадки компания планирует стандартизировать закупочную деятельность во всех филиалах, создать равные конкурентные условия для поставщиков и обеспечить оптимальные закупочные цены.

«С начала работы на площадке мы провели свыше 150 закупок в электронной форме, — рассказала Елена Иванова, директор контрольно-ревизионного управления Fix Price. — Широкая функциональность B2B-Center позволяет автоматизировать сбор предложений от поставщиков и проводить торги между ними в режиме реального времени. Кроме того, площадка, на которой хранится информация о всех прошедших закупках компании, является удобным инструментом для анализа и контроля. Планируем проводить на B2B-Center весь объем закупок нашей торговой сети».

В электронной форме компания закупает офисную и торговую мебель, бытовую и климатическую технику, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, сейфы, канцелярские товары и хозяйственные принадлежности. Кроме того, Fix Price выбирает подрядчиков для страхования, производства рекламной продукции, обслуживания складского и торгового оборудования, систем видеонаблюдения, перевозки сотрудников, организации их питания, вывоза отходов и охраны магазинов.

Самыми популярными у поставщиков стали закупки услуг по уборке магазинов Fix Price в Москве и Московской области (29 участников, которые сделали 35 предложений), комплектующих для серверов (12 участников и 25 предложений) и стеллажной системы для распределительного центра компании (11 участников и 18 предложений).

«Российские розничные сети демонстрируют всему рынку пример того, как с помощью современных инструментов оптимизировать расходы бизнеса. В настоящий момент свои закупки автоматизирует ряд крупнейших компаний отрасли, в том числе сеть Fix Price. Это выгодно, как для самих заказчиков, так и для их поставщиков, которые могут получить заказ крупного клиента в честной конкурентной борьбе», — отметил генеральный директор B2B-Center Андрей Бойко.

Компании и сервисы: B2B-Center, Fix Price
Автор: Анна
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