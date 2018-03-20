+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Fix Price планирует выйти на биржу

Сеть дискаунтеров Fix Price, созданная в 2007 году основателями «Копейки» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном, может провести публичное или частное размещение акций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В случае частичного размещения будет продано 10% акций, в случае IPO — до 25%. Вся компания, по данным «Коммерсанта», оценивается в 40 млрд рублей.

На конец февраля 2018 года сеть насчитывала более 2500 магазинов по всей стране. Выручка в 2017 году составила 62 млрд рублей, в 2018-м она может достичь 70 млрд.

Источники «Коммерсанта» говорят, что Fix Price хотел разместиться на Лондонской бирже, но из-за ухудшения отношений между Россией и Великобританией этот план теперь под вопросом. Вероятно, размещение пройдёт не раньше 2019 года.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

19 марта / Комментарии
В России откроется сеть американских лапшичных Panda Express

В России откроется сеть американских лапшичных Panda Express

Американская сеть ресторанов быстрого питания Panda Express, специализирующаяся на китайской кухне, выходит на российский рынок. Развивать сеть в России будет владелец «Шоколадницы» и мастер-франшизы Burger King Александр Колобов.

далее →

16 марта / Комментарии
«Связной» первым начинает продажи Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

«Связной» первым начинает продажи Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

«Связной» первым среди российских ритейлеров начинает продажи смартфона Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Продажи в интернет-магазине компании svyaznoy.ru для жителей всех 950 городов присутствия «Связного стартуют 20 марта.

далее →

16 марта / Комментарии
Компания «Обувь России» объявляет аудированные финансовые результаты за 2017 год

Компания «Обувь России» объявляет аудированные финансовые результаты за 2017 год

Компания «Обувь России», один из двух крупнейших обувных ритейлеров России объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2017 год.

далее →

15 марта / Комментарии
ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций «Магнита»

ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций «Магнита»

ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций российского ритейлера «Магнита» у его основателя миллиардера Сергея Галицкого. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает пресс-служба «Магнита».

далее →

15 марта / Комментарии
«Эльдорадо» начала принимать карту рассрочки «Халва»

«Эльдорадо» начала принимать карту рассрочки «Халва»

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, присоединилась к числу партнеров карты рассрочки «Халва», эмитентом которой является «Совкомбанк». Карта действует в более 400 розничных магазинах сети, а также в интернет-магазине eldorado.ru.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!