Fix Price планирует выйти на биржу

Сеть дискаунтеров Fix Price, созданная в 2007 году основателями «Копейки» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном, может провести публичное или частное размещение акций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В случае частичного размещения будет продано 10% акций, в случае IPO — до 25%. Вся компания, по данным «Коммерсанта», оценивается в 40 млрд рублей.

На конец февраля 2018 года сеть насчитывала более 2500 магазинов по всей стране. Выручка в 2017 году составила 62 млрд рублей, в 2018-м она может достичь 70 млрд.

Источники «Коммерсанта» говорят, что Fix Price хотел разместиться на Лондонской бирже, но из-за ухудшения отношений между Россией и Великобританией этот план теперь под вопросом. Вероятно, размещение пройдёт не раньше 2019 года.