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Fix Price подключился к системе быстрых платежей

Cеть магазинов Fix Price сообщила о подключении магазинов сети к системе быстрых платежей в партнерстве с Райффайзенбанком.

Теперь клиенты Fix Price смогут оплачивать покупки с помощью QR-кода в собственных магазинах Fix Price, расположенных на территории России (по состоянию на конец первого полугодия 2021 года количество торговых точек превысило 3770).

Магазины Fix Price были подключены к СБП через готовый модуль системы автоматизации торговли Set Retail от компании Crystal Service Integration (CSI), разработчика программного обеспечения для сетевых ритейлеров. Готовый кассовый модуль самостоятельно создает QR-код и проверяет статус оплаты. Этот функционал не требует никаких дополнительных доработок и изменений в технической инфраструктуре, а потому значительно снижает затраты бизнеса на интеграцию с СБП.

При оплате покупок клиенту достаточно отсканировать QR-код на кассе, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении банка, поддерживающем оплату через систему быстрых платежей. На сегодняшний день более 50 российских банков поддерживают оплату через СБП.

«Для покупателей магазинов Fix Price система быстрых платежей предоставляет возможность наиболее удобной оплаты покупок. Услуга доступна к использованию с любых смартфонов, на которых установлено мобильное приложение банка с функцией считывания QR-кода. При этом клиентам не нужно иметь при себе наличные или банковскую карту, а смартфон может не поддерживать функцию бесконтактной оплаты — в случае с оплатой покупок через QR-код это попросту не требуется. Кроме того, оплата с помощью QR-кода позволяет повысить скорость обслуживания клиентов — оплата покупки путем списания средств по QR-коду происходит значительно быстрее, чем наличными или картой», — прокомментировал Олег Лексин, начальник службы информационных технологий Fix Price.

Оплачивать покупки через СБП не только просто и удобно, но и безопасно, так как клиенту не нужно иметь при себе банковскую карту или вводить пин-код от нее в присутствии других покупателей. Для компании приём платежей через СБП также имеет ряд преимуществ: деньги поступают на счёт мгновенно, а комиссия составляет 0,4%, что почти в пять раз ниже комиссии за использование эквайринга.

«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой и богатым опытом в подключении корпоративных клиентов к приему платежей через СБП. Мы предлагаем интеграционные решения под бизнес конкретного клиента. Подключение магазинов Fix Price — самый масштабный проект в сфере ретейла по подключению к СБП, теперь тысячи магазинов будут принимать оплату по QR-кодам. Мы благодарны компании за доверие и уверены, что ее клиенты по достоинству оценят новый удобный сервис», — прокомментировала Ольга Чильдинова, руководитель отдела продаж транзакционных продуктов Райффайзенбанка.

«Мы рады оптимизировать процесс оплаты и для ритейлеров, и для покупателей. Современные средства платежей помогают нашим клиентам экономить на эквайринге, а покупателям, у которых нет встроенного в телефон NFC-модуля — использовать свой телефон для удобной и быстрой оплаты покупок», — добавил Алексей Анкудинов, директор по продажам продуктов Set, CSI.

Автор: Анна
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