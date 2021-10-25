Fix Price пообещал каждому покупателю 1000 рублей за прививку

Розничная сеть Fix Price объявила о запуске федеральной акции в поддержку программы по вакцинации. Как сообщили в пресс-службе компании, в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года все обладатели карты лояльности (сегодня это 15 млн пользователей) смогут получить 1000 баллов (эквивалентно 1000 рублей) на карту при условии предъявления сертификата о вакцинации.

«Акция будет проходить онлайн — чтобы принять в ней участие, пользователям нужно заполнить форму на сайте Fix Price. Потратить баллы участники программы лояльности смогут в течение трех месяцев с даты их начисления», — прокомментировали в компании, отметив, что в рамках акции покупателям будет выделено суммарно 10 млн бонусных баллов.