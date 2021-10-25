Fix Price пообещал каждому покупателю 1000 рублей за прививку
Розничная сеть Fix Price объявила о запуске федеральной акции в поддержку программы по вакцинации. Как сообщили в пресс-службе компании, в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года все обладатели карты лояльности (сегодня это 15 млн пользователей) смогут получить 1000 баллов (эквивалентно 1000 рублей) на карту при условии предъявления сертификата о вакцинации.
«Акция будет проходить онлайн — чтобы принять в ней участие, пользователям нужно заполнить форму на сайте Fix Price. Потратить баллы участники программы лояльности смогут в течение трех месяцев с даты их начисления», — прокомментировали в компании, отметив, что в рамках акции покупателям будет выделено суммарно 10 млн бонусных баллов.
«Чтобы дать небольшой дополнительный стимул пройти вакцинацию тем, кто еще не решился на это, мы выделяем 10 миллионов дополнительных бонусных баллов в рамках программы лояльности — по 1000 баллов, или рублей, получат те, кто сделают прививку до конца года», — прокомментировали в пресс-службе компании.