Fix Price сообщает об открытии 4 500 магазина сети

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price объявляет об открытии 4 500 магазина. За 5 месяцев 2021 года компания открыла 333 торговых точки, в том числе первые магазины Fix Price появились в городах Губкинский (ЯНАО), Снежногорск (Мурманская обл.), Вихоревка (Иркутская обл.).

31 мая 2021 года развитие сети Fix Price достигло новой важной отметки — в Санкт-Петербурге состоялось открытие 4 500 магазина.

На сегодняшний день Fix Price присутствует более чем в 1 000 населенных пунктов 78 регионов России, а также в странах ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстане, Латвии, Киргизии, Грузии и Узбекистане.