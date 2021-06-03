Fix Price сообщает об открытии 4 500 магазина сети
Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price объявляет об открытии 4 500 магазина. За 5 месяцев 2021 года компания открыла 333 торговых точки, в том числе первые магазины Fix Price появились в городах Губкинский (ЯНАО), Снежногорск (Мурманская обл.), Вихоревка (Иркутская обл.).
31 мая 2021 года развитие сети Fix Price достигло новой важной отметки — в Санкт-Петербурге состоялось открытие 4 500 магазина.
На сегодняшний день Fix Price присутствует более чем в 1 000 населенных пунктов 78 регионов России, а также в странах ближнего зарубежья: Беларуси, Казахстане, Латвии, Киргизии, Грузии и Узбекистане.
«Одним из стратегических приоритетов компании является экспансия на ключевом для нас российском рынке, а также за рубежом. За последние пять лет размер нашей сети более чем удвоился и достиг 4 500 магазинов, что стало возможным благодаря высокой масштабируемости нашей бизнес-модели и 100% стандартизации магазинов. Востребованность формата демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено повсеместным смещением потребительских привычек в сторону более экономного ритейла и рационализации расходов. Данный тренд находит отражение в динамике рынка фиксированных цен в России — с 2015 года его объем в среднем прирастал на 21% ежегодно. И даже несмотря на столь уверенный рост, объем рынка и уровень проникновения формата в регионах России по-прежнему отстает от зарубежных рынков.
Помимо укрепление наших позиций в крупных городах, мы видим существенный потенциал расширения сети в небольших населенных пунктах. Уже в июне компания планирует открытие первых магазинов в новых городах Республик Бурятия и Тыва, Забайкальского края, Сахалинской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского Автономных округов. Мы тщательно изучаем спрос покупателей, понимаем их потребности и создаем предложение необходимых и востребованных товаров по доступным ценам для широкого круга наших клиентов с разными доходами».
Генеральный директор Fix Price, Дмитрий Кирсанов