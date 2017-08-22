Fix Price в 2016 году увеличил выручку на 10% - до 58,3 млрд руб

Выручка магазинов фиксированных цен Fix Price в 2016 г. выросла на 10% составила 58,3 млрд руб. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Как отмечает источник, темпы роста выручки компании падают: в 2015 г. темпы роста составляли 26,5%, в 2014 г. — 52,7%, а в 2013 г. продажи компании выросли вдвое.

Чистая прибыль ритейлера по итогам прошлого года составила 1,8 млрд руб., годом ранее этот показатель составлял 53 млн руб.

Рентабельность компании на фоне замедления роста выручки увеличилась: валовая маржа в 2016 году составила 29,4% по сравнению с 28,7% в 2015 году, рентабельность прибыли от продаж выросла до 3,6% с 3,2%.

Валовая прибыль компании в прошлом году выросла на 13%, до 17,1 млрд рублей, прибыль от продаж — на 23,6%, до 2,09 млрд рублей.

Сеть Fix Price была создана в 2007 году основателями «Копейки» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Компания работает по концепции «все товары по одной цене» (one price shop). По этой же схеме работают американские Dollar tree, 99 cent only, японская Daiso, немецкая Euroshop.

По итогам 2016 года сеть объединяла около 2,3 тыс. магазинов. План на 2017 год — увеличить сеть до 2,5 тыс., на 2018 год — до 2,8 тыс., говорится в презентации компании. Стратегия Fix Price предполагает развитие в населенных пунктах численностью от 25 тыс. человек, география сети охватывает более 600 населенных пунктов.