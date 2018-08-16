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Fix Price вошла в топ импортеров игрушек в России

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Fix Price
Fix Price
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По итогам 11 месяцев 2017 г. ООО «Бэст Прайс» (головная компания сети Fix Price) заняло третье место по объему поставок детских товаров в Россию в натуральном выражении — 7,6 тыс. т (в стоимостном — $36,5 млн и седьмое место). Об этом сообщает РБК со ссылкой на цифры Федеральной таможенной службы.

На первом месте — ПАО «Детский мир» (компания ввезла 15,5 тыс. т детских товаров на $182,9 млн), на втором — ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» (12,1 тыс. т, $212,5 млн). С четвертого по шестое место — ООО «Рич Фэмили» (5,6 тыс. т, $36,1 млн), ООО «Лего» (4,8 тыс. т, $131,2 млн) и ООО «Хасбро Раша» (3,5 тыс. т, $82,1 млн). ​

В 2016 г. «Бэст Прайс» в число крупнейших поставщиков не входила, поскольку «компания только в прошлом году начала наращивать долю категории игрушек в своих магазинах».

«Кризис ударил по рынку детских товаров и игрушек. Сейчас игрушка стоимостью выше 500 рублей уже относится к премиальному сегменту, поэтому ниша товаров экономсегмента стала достаточно привлекательной, и Fix Price сумела воспользоваться этой ситуацией», — пояснила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Первые магазины Fix Price появились в 2007 г. На сегодня сеть насчитывает 2740 магазинов с учетом франчайзинговых. Импорт обеспечивает 40% ассортимента магазина. Среди покупателей Fix Price 67% — это замужние женщины с одним-двумя детьми и уровнем дохода 10–30 тыс. руб. в месяц.

Компании и сервисы: Fix Price
Автор: Анна
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