Fix Price запланировал IPO на 2021 год

Российская сеть дискаунтеров Fix Price намерена выйти на биржу через IPO в первой половине 2021 года. Компания рассчитывает при первичном размещении акций получить оценку в $6 млрд. В качестве площадки рассматриваются Московская и Лондонская биржи, сообщает «Коммерсант».

Основатель Fix Price Сергей Ломакин рассказал, что IPO — одна из стратегических задач. В начале 2020 года долю (меньше 10%) в Fix Price купил инвестиционный банк Goldman Sachs. О привлечении капитала на развитие сети, ритейлер начал задумываться в 2018 году. Тогда эксперты оценивали стоимость компании в 40 млрд руб.

Опрошенные изданием аналитики ждут высокого интереса инвесторов к размещению, но считают оценку в $6 млрд слишком высокой. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров и управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев сходятся во мнении, что Fix Price выбрал подходящее время для IPO. Сеть занимает ведущее положение в своей нише и имеет потенциал роста: компания увеличила продажи за 9 месяцев 2020 года на 15,9%. Однако оценка в $6 млрд кажется невероятно завышенной, хорошим результатом для Fix Price будет оценка в один годовой оборот.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов называет оценку Fix Price «достаточно агрессивной». По его словам, об интересе инвесторов к сети можно будет судить по результатам готовящегося IPO онлайн-ритейлера Ozon. Компания рассматривает возможность выхода на биржу США до конца 2020 года.