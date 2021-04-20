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Fix Price запустил новое мобильное приложение

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила новое мобильное приложение. Теперь пользователям доступен расширенный функционал полезных опций и более удобный интерфейс.

Часть функционала перешла из предыдущей версии приложения: например, возможность следить за актуальными акциями, поиск адресов магазинов, возможность добавления избранных товаров и пр.

Для участников программы лояльности Fix Price будут доступны дополнительные опции:

  • Возможность просмотра истории совершенных покупок (в том числе, с историей начисления и списания баллов по карте программы лояльности);
  • Возможность использования электронной версии карты для начисления баллов.

Среди ключевых функций также осталась возможность выбора «Любимых категорий» для получения увеличенного количества баллов на карту лояльности.

Кроме того, с 19 апреля в силу вступили изменения правил программы лояльности Fix Price, согласно которым покупатели получают в виде баллов на карту 10% от стоимости товаров из «Любимых категорий» (вместо прежних 5%) и могут оплатить ими до 50% от стоимости следующих покупок. За каждую четвёртую покупку в течение месяца на товары из «Любимых категории» на карту Fix Price начисляется в два раза больше баллов (20% от стоимости товара вместо прежних 10%). Приобретая товары, участвующие в акциях, пользователи получают возможность накапливать до 30% баллов от стоимости покупок. Списание баллов производится по курсу 1 балл = 1 рубль.

«В перспективе мы планируем расширить функционал мобильного приложения, чтобы сделать процесс совершения покупок в Fix Price еще более удобным для наших клиентов. Одной из опций, которая появится в приложении в будущем, станет виртуальная карта лояльности, позволяющая покупателям накапливать и списывать баллы с помощью смартфона, не имея при себе физической карты» — прокомментировали в пресс-службе Компании.

Новая версия мобильного приложения уже доступна для смартфонов с операционной системой iOS, до конца апреля Fix Price планирует выпустить обновленную версию и для операционной системы Android.

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Автор: Анна
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