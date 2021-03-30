Физкульт-привет: как россияне готовятся к лету

Эксперты Авито опросили 10 000 россиян, чтобы выяснить, готовятся ли они к пляжному сезону, как приводят себя в форму, а также какими видами спорта обычно занимаются. Большинство респондентов рассказали, что планируют начать готовиться к лету (43% опрошенных) или уже начали подготовку (30%), при этом 26% ответили, что не собираются заниматься спортом, так как они или находятся в прекрасной физической форме всегда (13%), или же просто любят себя такими, какие они есть (13%). Абсолютное большинство опрошенных (59%) выбирает самостоятельные занятия дома и правильное питание (47%), а самым популярным видом спорта у россиян является бег — его выбирают около 33% участников опроса.

Пляжный сезон на носу: что россияне делают на пути к стройности

Большинство респондентов, а именно 43%, планируют в ближайшее время начать подготовку к лету — похудеть, просто привести тело в тонус или оздоровиться. В то же время, около 30% участников опроса решили не «начинать с понедельника», и уже вовсю занимаются спортом. Большинство из тех, кто готовится или собирается готовиться к лету — женщины: 81% опрошенных дам уже занимаются или планируют заняться приведением себя в форму.

Около 13% участников опроса заявили, что они всегда находятся в отличной форме, и занятия спортом им не нужны. Еще 13% респондентов признались, что не будут заниматься физическими нагрузками, потому что любят себя в любой форме и принимают себя такими, какие они есть. В противовес 19% женщин, которые рассказали что они не будут готовиться к лету, потому что находятся в хорошей форме или просто любят себя любыми, среди мужчин так ответили целых 35% мужчин.

Зачем россияне занимаются спортом этой весной

Респонденты, которые занимаются спортом, поделились причинами, по которым они это делают. Большинство участников опроса (61%) рассказали, что занимаются спортом для того, чтобы просто поддерживать себя в форме. Еще 56% участников опроса физические нагрузки используют для поддержания здоровья или же в лечебных целях. Около 28% опрошенных заявили, что занимаются спортом просто ради удовольствия.

45% участников опроса признались, что цель их занятий спортом — похудение. Они поделились желаниями относительно того, сколько килограммов они хотят сбросить. Большинство участников опроса (74%) рассказали, что хотят скинуть от 3 до 10 килограммов: от 5 до 10 килограммов — 38% опрошенных, и от 3 до 5 килограммов — 36%. Всего 5% респондентов планируют просто привести себя в форму и сбросить лишь 1-2 килограмма, а некоторые респонденты, напротив, решили серьезно взяться за похудение: 13% рассказали, что планируют сбросить от 10 до 15 килограммов веса, а 8% и вовсе хотят скинуть более чем 15 килограммов.

Некоторые респонденты сказали, что спорт им нужен для борьбы с нервозностью, также было и несколько участниц опроса, которые поделились, что занимаются спортом для восстановления после родов.

Как россияне худеют к лету

Большая часть респондентов из тех, кто собирается готовиться к лету или уже начали подготовку, поделились, что будут заниматься или уже занимаются спортом дома самостоятельно — так ответили 59%. В тоже время, 11% опрошенных также предпочитают заниматься дома, однако по готовой программе, и поэтому выбрали онлайн-программы с тренером. Еще 27% участников опроса хотят взяться за себя капитально и решили, что пойдут в тренажерный зал или на групповые занятия, мотивируя себя еще и покупкой абонемента. Около 33% респондентов считают для себя лучшим вариантом физической нагрузки занятия на свежем воздухе. Чуть более 1% респондентов поделились и другими предпочтениями в области физических нагрузок: некоторые признались, что хотят пойти в бассейн или кататься на велосипеде, когда потеплеет, еще несколько респондентов рассказали, что в форму будут приходить, копая огород и занимаясь садом.

Похудение или приведение себя в тонус далеко не всегда зависит только от спорта, поэтому россияне также начинают следить за своим питанием. Около 47% опрошенных сказали, что хотят начать или уже начали правильно питаться. Еще 30% респондентов собираются сесть или уже сели на диету, а 8% участников опроса начнут проходить или уже проходят программу детокса организма для большей легкости в теле и улучшения самочувствия. Некоторые респонденты также сказали, что планируют попробовать интервальное голодание или ограничение калорий.

Спортивная страна: каким спортом занимаются или планируют заняться россияне

Занимающиеся спортом россияне выбирают для себя самые разные варианты физической нагрузки. Большинство участников опроса (33%) занимаются бегом, 27% предпочитают заниматься силовыми и кардиотренировками в тренажерных залах, 26% — делают растяжку. Около 22% занимаются плаванием, 13% — йогой, 12% — скандинавской ходьбой, 11% танцуют, 8% посещают групповые занятия (пилатес, зумба и т.д.), еще 8% опрошенных играют в футбол, 5% — занимаются кроссфитом, 4% — боксом.

8% респондентов рассказали и о других спортивных увлечениях: аэробика и аквааэробика, баскетбол, бадминтон, велоспорт, зарядки по утрам, силовые упражнения. Были и ярые поклонники зимних видов спорта — сноуборда и лыж. Многие также ответили, что для поддержания формы много ходят пешком, а некоторые считают лучшей физической нагрузкой их работу.

Какой инвентарь планируют покупать или уже купили россияне

Для занятий спортом дома россияне приобретают различный инвентарь. Так как бег — самый популярный вид спорта у россиян, очевидно, что беговые кроссовки — самый востребованный спорттовар: 50% респондентов поделились, что хотят купить их. Этой весной спрос на кроссовки для бега на Авито в России вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. Некоторые респонденты предпочитают силовые тренировки и купили гантели или даже штангу. Интересоваться и гантелями, и штангами в этом году россияне стали на 42% активнее, чем в прошлом году. Скакалку хотят приобрести 28% опрошенных в целом по России, коврики для йоги — 26%. Скакалки этой весной стали востребованнее на 8%, а коврики для йоги — на 63%.

Еще 18% опрошенных хотят купить утяжелители, 17% — фитнес-ленты, 12% — мяч для фитнеса или так называемый «фитбол». Утяжелители в этом году россияне ищут на Авито на 16% чаще, чем в прошлом году, фитнес-ленты стали на 12% популярнее, а фитболы заинтересовали на 40% больше пользователей сайта. 13% респондентов планируют приобрести палки для скандинавской ходьбы, 5% — боксерские перчатки. Спрос на палки для скандинавской ходьбы этой весной подскочил в 2,2 раза в целом по России, а боксерскими перчатками интересуются на 41% активнее.

10% респондентов предложили другие варианты инвентаря, который они планируют приобрести. Любители водного спорта хотят купить ласты и одежду для купания, приверженцы зимнего спорта не сдаются, и даже весной собираются покупать лыжи и хоккейные принадлежности, фанаты футбола — мячи и экипировку, а любители легкой кардионагрузки хотят купить хулахупы, танцевальную обувь или степ-платформы.

Какие тренажеры россияне хотят приобрести или уже приобрели домой

Некоторые россияне планируют вкладываться в более серьезные и большие домашние тренажеры. Большинство респондентов — 26% и 22%, хотят купить беговую дорожку и велотренажер соответственно. Спрос на беговые дорожки на Авито в этом году вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по России, а велотренажеры привлекли на 37% больше внимания со стороны пользователей. Еще 7% любителей технологичных приборов хотели бы поставить у себя дома эллиптический тренажер. Эллипсоиды в этом году стали востребованнее у россиян на 41% по сравнению с прошлым годом.

Около 19% опрошенных предпочли бы установить дома шведскую стенку или турник, 15% — скамью для пресса, еще 9% — боксерскую грушу. Этой весной спрос на шведские стенки и турники на Авито в России вырос на 48% и 54% соответственно, скамьями для пресса заинтересовались на 33% больше пользователей, а боксерские груши стали на 36% востребованнее. Еще 11% респондентов выбрали креативный и веселый способ похудения и поддержания себя в форме — батут во дворе дома или на даче. Этой весной спрос на батуты в России действительно подскочил на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

10% респондентов рассказали, что рассматривают к приобретению и другие приспособления для поддержания физической активности, например, теннисный стол, самокат или брусья, а один из участников поделился тем, что и вовсе делает тренажеры сам.

Около 18% опрошенных заявили, что у них уже есть все, что нужно для физической нагрузки, и помимо различных тренажеров, некоторые отличным тренажером назвали лопату и грабли, а некоторые участники опроса заявили, что уход за их маленькими детьми — лучшая кардиотренировка.