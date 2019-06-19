Флагманский гипермаркет Леруа Мерлен открылся в Московском технопарке ЗИЛ

«Леруа Мерлен» открыла флагманский гипермаркет в Москве по адресу: проспект Лихачева, дом 15. Главное отличие «гипермаркета будущего» в фокусе на творчество и вдохновение, проектные предложения, готовые решения и современный цифровой опыт, упрощающий покупку товаров для дома и обустройства.

Венсан Жанти, генеральный директор Leroy Merlin в России: «Леруа Мерлен» — безоговорочный лидер российского рынка товаров для ремонта и обустройства дома. Благодаря активной трансформации бизнеса, включающей инвестиции в реконструкцию действующих магазинов, фокус на готовые решения и развитие омниканальной модели продаж и услуг, а также открытию 15 новых гипермаркетов, «Леруа Мерлен» демонстрирует устойчивую динамику роста, опережающую рост рынка DIY. Мы планируем и дальше открывать новые магазины разных форматов, что позволит нам стать ближе к клиентам, дадут им возможность приобретать строительные и отделочные материалы по низким ценам недалеко от дома«.

В магазине расширены форматы, знакомые постоянным клиентам сети «Леруа Мерлен». К примеру, появилась отдельная цветочная оранжерея, в которой широкий ассортимент комнатных растений дополняют свежесрезанные цветы, из которых профессиональный флорист соберёт художественный букет.

Для удобства клиентов в новом гипермаркете увеличено количество тестовых зон для самостоятельного испытания в деле различных товаров. Дополнительные тестовые зоны обустроены в отделах «Инструменты», «Сантехника», «Кухни» и других. В отделах «Водоснабжение» и «Электротовары» оборудовано пространство, где специалисты спроектируют инженерную систему дома. В отделе «Декор» клиентов встречают специалисты по интерьерам для совместной разработки концепт-дизайна оформления любых помещений.

В отделе «Напольные покрытия» с помощью «роботизированной ноги» визуализирован тест на износостойкость ламината разного класса. С помощью гарнитуры VR в отделе «Кухни» посетителям предлагают рассмотреть созданный совместно с дизайнером проект в формате 3D. А в отделе «Плитка» находится стенд, где покупатель может заказать панно из мозаики по собственному эскизу.

«Новый гипермаркет „Леруа Мерлен ЗИЛ“ — это магазин для клиентов, живущих сегодня, в соответствии с современными тенденциями, одновременно в физическом мире и мире digital. Это уникальный магазин, сфокусированный на сервисе, инновациях, экспериментах. В нем хорошо зарекомендовавшая себя модель „Леруа Мерлен“ — „Низкие цены каждый день“ — сочетается с новыми цифровыми трендами», — прокомментировал Николай Козак, заместитель генерального директора «Леруа Мерлен Восток».

Для удобства клиентов в «Леруа Мерлен ЗИЛ» организованы кассы самообслуживания и сканеры Scan&Go, делающие покупку товаров для дома и обустройства еще более оперативной. В отделе «Цветы и растения» и ряде других отделов нового гипермаркета реализована возможность оплатить покупку на месте. В торговом зале установлены киоски для онлайн-заказа товаров из расширенного ассортимента, не представленного на полках магазина.

Кроме того, в новом магазине создана беспрецедентная по масштабам и формату открытая мастерская «Фабрика идей Леруа Мерлен ЗИЛ» площадью 1400 квадратных метров. Посетители здесь смогут обучиться в формате мастер-классов под руководством команды мастеров и партнеров «Леруа Мерлен», а также в свободном режиме создать собственный проект, забронировав предварительно оборудование в пространствах.

Мастерская разделена на тематические пространства: «Дерево», «Освещение», «Металл», «Текстиль», «Декор стен», «3D и электроника», «Покраска», «Вторая жизнь», «Коворкинг» и «Студия». Каждая зона оборудована специальной техникой, с помощью которой клиенты будут выполнять креативные задачи под управлением мастера, готового оказать помощь на любом этапе работы. Мастер-классы проходят ежедневно в течение дня.