+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Флагманский гипермаркет Леруа Мерлен открылся в Московском технопарке ЗИЛ

«Леруа Мерлен» открыла флагманский гипермаркет в Москве по адресу: проспект Лихачева, дом 15. Главное отличие «гипермаркета будущего» в фокусе на творчество и вдохновение, проектные предложения, готовые решения и современный цифровой опыт, упрощающий покупку товаров для дома и обустройства.

Венсан Жанти, генеральный директор Leroy Merlin в России: «Леруа Мерлен» — безоговорочный лидер российского рынка товаров для ремонта и обустройства дома. Благодаря активной трансформации бизнеса, включающей инвестиции в реконструкцию действующих магазинов, фокус на готовые решения и развитие омниканальной модели продаж и услуг, а также открытию 15 новых гипермаркетов, «Леруа Мерлен» демонстрирует устойчивую динамику роста, опережающую рост рынка DIY. Мы планируем и дальше открывать новые магазины разных форматов, что позволит нам стать ближе к клиентам, дадут им возможность приобретать строительные и отделочные материалы по низким ценам недалеко от дома«.

В магазине расширены форматы, знакомые постоянным клиентам сети «Леруа Мерлен». К примеру, появилась отдельная цветочная оранжерея, в которой широкий ассортимент комнатных растений дополняют свежесрезанные цветы, из которых профессиональный флорист соберёт художественный букет.

Для удобства клиентов в новом гипермаркете увеличено количество тестовых зон для самостоятельного испытания в деле различных товаров. Дополнительные тестовые зоны обустроены в отделах «Инструменты», «Сантехника», «Кухни» и других. В отделах «Водоснабжение» и «Электротовары» оборудовано пространство, где специалисты спроектируют инженерную систему дома. В отделе «Декор» клиентов встречают специалисты по интерьерам для совместной разработки концепт-дизайна оформления любых помещений.

В отделе «Напольные покрытия» с помощью «роботизированной ноги» визуализирован тест на износостойкость ламината разного класса. С помощью гарнитуры VR в отделе «Кухни» посетителям предлагают рассмотреть созданный совместно с дизайнером проект в формате 3D. А в отделе «Плитка» находится стенд, где покупатель может заказать панно из мозаики по собственному эскизу.

«Новый гипермаркет „Леруа Мерлен ЗИЛ“ — это магазин для клиентов, живущих сегодня, в соответствии с современными тенденциями, одновременно в физическом мире и мире digital. Это уникальный магазин, сфокусированный на сервисе, инновациях, экспериментах. В нем хорошо зарекомендовавшая себя модель „Леруа Мерлен“ — „Низкие цены каждый день“ — сочетается с новыми цифровыми трендами», — прокомментировал Николай Козак, заместитель генерального директора «Леруа Мерлен Восток».

Для удобства клиентов в «Леруа Мерлен ЗИЛ» организованы кассы самообслуживания и сканеры Scan&Go, делающие покупку товаров для дома и обустройства еще более оперативной. В отделе «Цветы и растения» и ряде других отделов нового гипермаркета реализована возможность оплатить покупку на месте. В торговом зале установлены киоски для онлайн-заказа товаров из расширенного ассортимента, не представленного на полках магазина.

Кроме того, в новом магазине создана беспрецедентная по масштабам и формату открытая мастерская «Фабрика идей Леруа Мерлен ЗИЛ» площадью 1400 квадратных метров. Посетители здесь смогут обучиться в формате мастер-классов под руководством команды мастеров и партнеров «Леруа Мерлен», а также в свободном режиме создать собственный проект, забронировав предварительно оборудование в пространствах.

Мастерская разделена на тематические пространства: «Дерево», «Освещение», «Металл», «Текстиль», «Декор стен», «3D и электроника», «Покраска», «Вторая жизнь», «Коворкинг» и «Студия». Каждая зона оборудована специальной техникой, с помощью которой клиенты будут выполнять креативные задачи под управлением мастера, готового оказать помощь на любом этапе работы. Мастер-классы проходят ежедневно в течение дня.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

18 июня / Комментарии
«Эльдорадо» запустила собственную торговую марку электроники

«Эльдорадо» запустила собственную торговую марку электроники

Сеть магазинов «Эльдорадо» запустила собственную торговую марку электроники Hi (сокращение от Hitechnic). Компания намерена в ближайшее время выпустить и другую электронику под собственной торговой маркой (чайники и другую мелкую бытовую технику).

далее →

18 июня / Комментарии
«Магнит» установил автоматы для приёма банок и бутылок в обмен на скидки на пиво

«Магнит» установил автоматы для приёма банок и бутылок в обмен на скидки на пиво

Сеть супермаркетов «Магнит» начала принимать использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки на переработку. Пандоматы, в которые можно сдать тару, были установлены в шести магазинах в трех городах России: Москве, Красногорске и Краснодаре.

далее →

17 июня / Комментарии
Техника за границу: чаще всего из России по tax free вывозили смартфоны, ноутбуки и аксессуары к ним

Техника за границу: чаще всего из России по tax free вывозили смартфоны, ноутбуки и аксессуары к ним

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала ассортимент товаров, купленных по системе tax free в рамках первого года пилота (июнь 2018 – июнь 2019 гг). Граждане 35 стран приобрели товары в магазинах обеих сетей и вернули часть НДС, покидая территорию РФ.

далее →

17 июня / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития розничного рынка консольных и компьютерных игр по итогам первого квартала 2019 года. Российские любители игр приобрели более 610 тыс. копий на физических носителях на сумму около 1,15 млрд рублей, что больше на 8,5% в штуках и 10% в деньгах, чем за аналогичный период годом ранее.

далее →

14 июня / Комментарии
Почти треть россиян покупают одежду экологичных марок

Почти треть россиян покупают одежду экологичных марок

Исследовании, которое проводилось на глобальной платформе для поиска одежды и обуви GLAMI показало: почти треть россиян (30,6%) покупают одежду, обувь и аксессуары от экологичных брендов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!