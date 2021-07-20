Флориан Янсен покидает «Магнит»

Флориан Янсен ушел с поста исполнительного директора розничной сети «Магнит». Он сосредоточится на работе над другим бизнес-проектом в сфере высоких технологий. В компанию Янсен пришел из сервиса Lamoda и проработал в сети немногим больше года — с мая 2020 года по 20 июля 2021 года, сообщает пресс-служба «Магнита».

До того, как Янсен присоединился к команде ритейлера и начал работать над цифровизацией сети, он входил совет директоров «Магнита» как независимый директор. Бывший работодатель сообщает, что Янсен «сформировал сильную команду профессионалов, которая создала прочный фундамент для дальнейшего развития и масштабирования современной ИТ-инфраструктуры, стратегии омниканальности и продвинутой аналитики».

«Задачей Флориана являлись запуск и реализации ключевых инициатив в сфере цифровой трансформации „Магнита“ в разрезе всех функций. Я хотел бы поблагодарить Флориана за его вклад и вовлеченность в работу Компании в этот период времени. Он сыграл одну из ключевых ролей в успешной реализации многочисленных стратегических инициатив по всем направлениям, которыми он руководил, и заслуженно пользуется в Компании большим уважением. Мы желаем ему успеха во всех дальнейших начинаниях», — прокомментировал президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.