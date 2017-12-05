FM Logistic активно инвестирует на российском рынке

29 ноября в рамках пресс-конференции генеральный директор FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристоф Менивар, спикеры российского подразделения компании — директор по развитию бизнеса Владимир Серебряков, директор по HR и коммуникациям Мария Шиповалова — рассказали о работе FM Logistic в России. Компания продолжает расширяться и активно инвестирует на российском рынке.

В предыдущем финансовом году оборот FM Logistic составил 15,5 млрд рублей. В структуре оборота 40,7 % приходится на клиентов из сектора ритейл, 26,7 % на производителей промышленной продукции и электроники, 20,6 % — товаров FMCG, 12% — парфюмерии, косметики и товаров медицинского назначения. В портфеле услуг компании доля транспортной логистики составляет 29%, складская логистика занимает 66%, копакинг и фасовка — 5%.

Общий объем инвестиций на российском рынке за апрель 2016 года — март 2017 года составил более 1,3 млрд рублей. Основную часть этой суммы компания выделила на закупку оборудования и внедрение технологий, на развитие персонала потратила 23,8 млн рублей.

За первое полугодие текущего финансового года (с апреля по сентябрь 2017 года) оборот FM Logistic составил 8 млрд рублей. Инвестиции в новые технологии и оборудование — 325,1 млн рублей, в образование сотрудников — 11,4 млн рублей.

Общий объем складских площадей, на которых оперирует FM Logistic, увеличен до 761,2 тыс. кв. м. Расширены уже существующие площадки во Владивостоке, Самаре, Санкт-Петербурге, Ногинске, открыты два новых склада в Клину и Новосибирске. Всего под управлением компании находятся 25 платформ.

Число сотрудников увеличилось до 8 650 человек. Мария Шиповалова, директор по HR и коммуникациям FM Logistic в России, в своем докладе отметила годовую текучесть кадров на уровне 17%, что на 5% ниже среднего показателя по сектору «Логистика PWC Saratoga».

Рост FM Logistic обусловлен в первую очередь развитием уже существующих сервисов. Компания расширяет сотрудничество с текущими клиентами, заключает контракты с новыми, такими как Stanley Black & Decker. Активно растет объем копакинговых операций, что обусловлено маркетинговой стратегией клиентов. Так, за первое полугодие текущего финансового года он составил 30%. Развивается транспортные направление: как внутрироссийские перевозки, так и международные. Запущены сборные доставки по маршрутам Париж—Москва и Милан—Москва. Расширена сеть работы в Казахстане. Запущен проект внутригородской доставки в Москве. С развитием транспортного направления связано увеличение таможенной активности: в России на 34% увеличилось число подаваемых таможенных деклараций.

FM Logistic продолжает активную региональную экспансию. Одним из перспективных направлений видит Ростов-на-Дону: здесь при государственной поддержке развивается сельское хозяйство, а также производство и розничная торговля. Все это рождает спрос на качественную логистическую инфраструктуру. Поэтому FM Logistic уже закупила участок земли площадью 8 га, который расположен недалеко от трассы М4 «Дон» и городского аэропорта. В октябре 2018 начнется строительство складского комплекса площадью 24 900 кв. м. Сейчас в Ростове-на-Дону FM Logistic оперирует на складе площадью 10 тыс.кв.м.

Одним из ключевых направлений работы компании остается автоматизация и внедрение современных технологий. Так, FM Logistic расширяет географию применения AGV (Automated Guided Vehicle) — роботележки, которая может эксплуатироваться без управления оператора. Оборудование может работать круглосуточно, без ошибок, что актуально при возрастающих объемах операций. Также FM внедрила решение, которое позволяет складскому менеджеру оперативно получать доступ к необходимой информации и управлять стоком с планшета. Это делает сотрудника более мобильным и увеличивает продуктивность его работы. Сканнер, встроенный в ричтрак — еще одна технология, увеличивающая производительность складского рабочего. Теперь оператору не нужно покидать водительское кресло и вручную сканировать артикул товара, это автоматически делает встроенное оборудование. Также ричтраки оснащают специальным устройством, которое позволяет проводить видеоанализ систем хранения склада для быстрой и качественной инвентаризации.

Компания расширяет свое присутствие на рынке e-commerce. Владимир Серебряков, директор по развитию бизнеса FM Logistic в России, рассказал о разработке комплексного решения для обслуживания этого направления. По словам спикера, FM в данном случае выступит умным интегратором большого числа сервисов, включая доставку на последней миле, увеличение конверсии сайта магазина и оборудование колл-центра.

По прогнозам генерального директора FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристофа Менивара, компания завершит второе полугодие текущего финансового года с оборотом 16,5 млрд рублей. Объем складских площадей составит 785 тыс. кв. м., а число платформ под управлением компании вырастет до 26. FM планирует инвестировать 568 млн рублей в оборудование, а 23,3 млн рублей — в развитие персонала.