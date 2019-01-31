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FM Logistic начинает работу с фармпродукцией

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FM Logistic
FM Logistic
Order Fulfillment

Для работы с фармпродукцией команда FM Logistic пополнилась профессиональными фармацевтами и менеджером по обеспечению качества с большим опытом в данной области. Сотрудники FM Logistic, задействованные в операциях, прошли обучение стандартам высокого качества работы, поддерживаемым европейской сетью.

На платформе FM Logistic Долгопрудный уже стартовал первый проект по хранению лекарственной продукции. Помещение оборудовали по всем нормам хранения фармпродукции. Например, установлена HVAC — специальная новейшая инженерная система обеспечения температурно-влажностного режима на складе, которая используется в фармацевтическом секторе в Европе. На данный момент, это самое современное оборудование, обеспечивающее высокое европейское качество оказания логистических услуг для фармацевтического сегмента.

В 2019 году FM Logistic рассчитывает получить собственную фармацевтическую лицензию, а также реализовать проект по сериализации лекарственных средств в соответствии с нормами российского законодательства.

«Мы открываем новую страницу в жизни FM Logistic в России — запускаем перспективное направление деятельности „фарма“, — говорит Кристоф Менивар, генеральный директор FM Logistic в Центральной и Восточной Европе. — За длительное время подготовки сложилось четкое понимание неукоснительного соблюдения законодательства в области оказания логистических услуг для рынка фармацевтики. Благодаря проекту и поддержке всей сети компания получила новые знания и компетенции, которые мы готовы развивать и реализовывать в дальнейшем».

Компании и сервисы: FM Logistic
Автор: Анна
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