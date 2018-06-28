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FM Logistic одним из первых на логистическом рынке протестировал электронную транспортную накладную

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FM Logistic
FM Logistic
Order Fulfillment

Законодательное регулирование использования ЭТН Министерством транспорта РФ отрасль ожидает уже к середине 2019 года

В мае этого года 3PL-оператор FM Logistic провел два рейса с использованием электронных транспортных накладных. Груз перевозили в Москву с подмосковного склада малотоннажным транспортом. Клиентом выступила компания Levi’s — в её магазины FM Logistic доставил одежду, обувь и аксессуары.

Планирование проекта началось еще в феврале, в марте разрабатывались бизнес-процессы и схемы поставок не только для тестовых рейсов, но и для будущей работы с электронными транспортными накладными на постоянной основе. Разработкой IT-инструмента занимался партнер FM Logistic — сервис обмена электронными документами Synerdocs. Москва была выбрана для теста неслучайно — перевозки внутри столицы имеют свою специфику. Они достаточно быстрые и совершаются, как правило, в ночное время. Электронные ТН передаются моментально.

Однако, были и сложности: из-за того, что груз перевозят ночью, создаются определенные ограничения в поддержке пока еще неопытного пользователя ЭТН. Поэтому для максимальной простоты FM Logistic провели для водителей ряд вебинаров, а также предоставили инструкцию пользователя и обучающий видеоролик. Услуги технической поддержки для тестирования предоставил Synerdocs.

«Тестирование продемонстрировало, что решение полностью отвечает бизнес-задачам транспортной отрасли РФ и готово к использованию в коммерческих перевозках. Его результаты оправдали ожидания. FM Logistic идет по пути цифровизации во многих сферах деятельности, перевод документов в электронный вид является основной из потребностей их клиентов,» — прокомментировал Андрей Цыбин, руководитель проектов развития бизнеса компании Synerdocs.

Летом 2018 года планируется провести ещё одну доставку со склада в Подольске до магазинов Levi’s в Москве. После введения стандартов использования ЭТН Министерством транспорта РФ, компания рассчитывает на поддержку государства и дополнительную мотивацию по переходу на электронную ТН, так как изменения приведут к снижению процента «серых» перевозок и «оздоровлению» отрасли в целом.

Компании и сервисы: FM Logistic
Автор: Анна
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