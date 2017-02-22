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FM Logistic представил умную мобильную тележку для сбора заказов в интернет-магазинах

Международный логистический оператор FM Logistic принял участие в разработке мобильной тележки e-Shopeur, которая позволяет автоматизировать сборку заказов для интернет-магазинов. 

Электронная торговля развивается стремительными темпами, и современные потребители становятся всё более требовательными. Недавнее исследование портала Temando.com показало, что 45% интернет-магазинов тратят более четырех часов на оформление каждого заказа и его передачу в службу доставки, в то время, как 58% онлайн-покупателей желают получить товар в день размещения заказа.

С целью оптимизации процессов в рамках работы с электронными заказами на складах FM Logistic совместно с компанией-партнером Balea, специализирующейся в области логистических решений, разработала тележку e-Shopeur - инновационный инструмент, призванный сделать процесс сборки электронных заказов проще.

Мобильная тележка е-Shopeur позволяет экономить время и обладает функцией тройного контроля: встроенным сканером, сенсором движения, а также системой взвешивания. С ее помощью можно осуществлять одновременную сборку 48 заказов. Точность работы обеспечивается системой весового контроля, интегрированной в каждую ячейку сбора заказа. А встроенная IT-система гарантирует отслеживаемость сборки.

Устройство в режиме реального времени облегчает оператору задачи по проверке заказов и обнаружению ошибок, обеспечивая высокую точность процесса. Тележка легка в обращении: независимая система колес позволяет перемещать её одной рукой.

E-Shopeur позволяет идентифицировать артикулы и местонахождение оператора, отображает количество единиц сборки на экране, встроенном в тележку, дает возможность оператору помещать каждый товар в ячейку, подсвеченную индикатором, проверяет правильность размещения товара в ячейках посредством светового индикатора и контролирует вес каждого заказа за счет встроенных весов.

Логистические операции должны выполняться оперативно, и данная система позволяет экономить до 2 часов ежедневно, что сказывается на эффективности процессов в целом.

После успешного тестового использования в октябре 2016 года решение было внедрено на платформе FM Logistic в Шато-Тьерри. Сейчас планируется запуск на других платформах во Франции, Польше и России.

Автор: Анна
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