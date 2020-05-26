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FM Logistic расширяет географию сборных паллетных доставок

С 11 мая 2020 года клиентам компании FM Logistic стали доступны доставки сборных паллет по железным дорогам на Дальний Восток В рамках данного сервиса FM Logistic перевозит товары категорий dry-food и non-food, не требующие поддержания определенных температурных режимов во время транспортировки.

Транзитное время до двери получателя составляет от 18 до 20 дней в зависимости от города назначения. Грузы отправляются из Москвы и следуют до Владивостока, Артема, Хабаровска, Уссурийска, Находки, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. Приемка отгрузок осуществляется с понедельника по субботу.

«Удобство паллетной доставки по железным дорогам оценят наши текущие клиенты: не нужно менять бизнес-процессы, осуществлять отдельную доставку на железнодорожные терминалы экспедиторов, все происходит в рамках одного сервиса FM Logistic. При регистрации автомобильных отгрузок на нашем клиентском портале можно зарегистрировать необходимое количество паллет для отправки на Дальний Восток — отметила коммерческий директор подразделения Local Supply Chain компании FM Logistic Виктория Буцких. — Большинство наших клиентов являются поставщиками федеральных и региональных сетей. Раньше мы были ограничены географией автомобильных перевозок, чтобы доставлять сборные паллетные грузы — теперь же в рамках данного сервиса доступен любой уголок страны. При этом FM Logistic соблюдает единые правила упаковки и маркировки товара, а также сохраняет прежнее место и время для его сдачи».

Клиентам компании доступно два варианта отправок — «от терминала до двери» и «от двери до двери». В первом случае клиент самостоятельно привозит груз на терминалы компании в Химках или Коледино, где его вместе с другими консолидированными паллетами загружают в контейнер. При доставке «от двери до двери» забор груза осуществляется силами FM Logistic из любого города.

«Благодаря выгодному экономико-географическому расположению Дальний Восток имеет особое значение в развитии России. Регион является частью транспортного коридора между Азией и Европой, в нем расположено 29 морских портов, через его территорию проходят крупнейшие железнодорожные магистрали. С 2014 года реализуется государственная программа „Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона“, — отмечает Буцких. — Мы видим, что бизнес-активность в регионе растет с каждым годом. Все больше и больше наших партнеров выходят на рынок Дальнего Востока — это уже мировой тренд. Наше предложение сервисов в данном направлении обосновано возросшим спросом со стороны клиентов, а также развитием логистической инфраструктуры в регионе».

В планах компании расширить ассортимент перевозимых грузов, ввести доставку с соблюдением температурных режимов, сократить транзитное время и увеличить количество городов отгрузки. Инфраструктура транспортной сети FM Logistic насчитывает более 20 кросс-докинговых площадок, многие из которых также возможно использовать для консолидации отгрузок для перевозки по железным дорогам. Непосредственно на Дальнем Востоке компания располагает собственными складскими площадками, кросс-доками и офисами в Хабаровске и Владивостоке.

FM Logistic развивает железнодорожные сервисы в России с 2002 года. Сейчас такие перевозки занимают порядка 10% от всего оборота внутрироссийского транспортного подразделения компании, а их ежегодный прирост составляет 25%. Компания осуществляет целые и сборные отправки ускоренными контейнерными поездами, вагонами всех типов, а также экспедирование грузов, проектные и негабаритные перевозки. Доставка осуществляется в более чем 50 городов Сибири и Дальнего Востока, включая Камчатку, Магадан и Южно-Сахалинск.

Автор: Анна
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