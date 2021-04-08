FM Logistic в России возглавил Олег Альхамов

Олег Альхамов возглавил управление командой FM Logistic в России. Он будет контролировать развитие бизнеса и операционную деятельность компании в стране.

Олег Альхамов будет подчиняться Кристофу Менивару, который, в свою очередь, продолжит работать в компании в должности члена исполнительного комитета FM Group, ответственного за развитие компании в Восточной Европе (России, Украине, Румынии) и другие стратегические проекты.

Свою карьеру Олег Альхамов строил преимущественно в розничной торговле и секторе товаров широкого потребления. В 2008 году он присоединился к французской компании Auchan, где впоследствии стал генеральным директором направления «Гипермаркеты» Auchan Retail в России, а позднее был назначен на позицию директора по улучшению результатов в головном офисе компании во Франции.

«Я очень рад присоединиться к команде FM Logistic в этот поворотный момент, когда на рынке происходит активное развитие омниканальной розничной торговли», — отметил Олег Альхамов, генеральный директор FM Logistic в России.