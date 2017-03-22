FM Logistic запустила доставку сборных грузов из Франции в Москву

FM Logistic запустила собственную линию по доставке сборных грузов (LTL) из Франции в Россию. Проект имеет ряд конкурентных преимуществ и уже получил положительную оценку первых клиентов. За реализацию отвечает команда подразделения Global Supply Chain.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы, с точки зрения внешней торговли 2016 год стал одним из самых провальных. Внешнеторговый оборот составил 471,2 млрд долларов, что на 11,2% меньше, чем в 2015 году. Показатели импорта и экспорта в денежном выражении упали до минимумов последних пяти лет из-за девальвации рубля, продовольственного эмбарго, а также сокращения производства. Торговля со странами Европы также показала отрицательную динамику. Исключение составила лишь Франция: продажи России увеличились на 14% (до 13,3 млрд долларов) за счет роста поставок газа и зерновых.

Отражением происходящего во внешней экономике стала возрастающая потребность дистрибьютеров и производителей товаров доставлять импортную продукцию небольшими партиями — меньше полной вместимости грузового автомобиля. При этом время доставки сейчас становится приоритетом.

Изучив потребности рынка, а также предложив дополнительный сервис уже действующим клиентам по таможенному оформлению, команда подразделения Global Supply Chain FM Logistic запустила линию по доставке сборных грузов (LTL) из Франции в Россию. Выбирая оптимальный маршрут следования, грузовик отправляется из Парижа еженедельно по пятницам и прибывает на таможенный терминал в Москву в среду. Среднее транзитное время составляет 5–6 дней. При определенных обстоятельствах данный вид доставки может составить конкуренцию авиаперевозкам, учитывая сложности при приеме и выдачи грузов в терминалах московских аэропортов, а также возможные задержки со стороны авиакомпаний. Сборное направление FM Logistic из Франции дает возможность транспортировать не только генеральные грузы, но и товары, требующие особых условий хранения (например, определенного температурного режима), включая фармакологические продукты. Первыми клиентами компании стали игроки рынка сегментов парфюмерии и косметики, fashion, luxe, а также продавцы индустриальных товаров.

Особое внимание FM Logistic уделила вопросам безопасности доставки грузов. Так, каждый автомобиль имеет геолокационное оборудование GPS для отслеживания нахождения машины, датчики открытия дверей, армирующее покрытие боковых стекол со стороны водителя, а также тревожную сигнализацию на случай нападения. Дистанционный мониторинг автомобиля и водителя осуществляется посредством системы APSAD P3.