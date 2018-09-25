Интернет-магазины без онлайн-касс могут лишится доменов

Федеральная налоговая служба (ФНС) просит наделить ее полномочиями по разделегированию доменных имен интернет-магазинов, не использующих контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом сообщает издание Cnews со ссылкой на директора Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) Андрея Воробьева.

Инициативу о расширении полномочий ФНС выдвинула Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Соответствующее письмо президент ассоциации Артем Соколов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову.

В письме говорится об итогах исследования деятельности 1 тыс. крупнейших интернет-магазинов Рунета. Оно выявило ряд недобросовестных практик, которые были замечены у более чем 15% ресурсов.

В ФНС поддержали предложения АКИТ. В письме, направленном Константину Носкову замруководителя службы Даниилом Егоровым отмечается, что действующее законодательство обязывает организации при осуществлении расчетов за реализованные товары в интернете применять ККТ. Нарушение данного требование влечет за собой административную ответственность.

Егоров признаёт, что в в ряде случае осуществлять контроль над применением ККТ в интернете затруднительно. Однако ФНС попросила включить ее в перечень организаций, уполномоченных на внесудебное приостановление делегирования доменных имен, с целью пресечения осуществления за товары в интернете без применения ККТ.

В КЦ выступают против расширения перечня аккредитованных организаций. В ответе Андрея Воробьева, направленном в Минкомсвязи, говорится, что институт организаций, уполномоченных на разделигирование доменов, создавался для противодействия правонарушениям, несущим непосредственную угрозу пользователям интернета. Применение же указанного механизма к иным отношениям, в том числе финансовым и налоговым, будет противоречить букве и духу правил КЦ.

Кроме того, в КЦ считают, что наделение ФНС запрошенными полномочиями не будет эффективным. Во-первых, разделегирование доменного имени не приведет к прекращению функционирования сайта — он по-прежнему будет доступен по IP-адресу, а его владельцы смогут создать дополнительные домены.

Кроме того, в КЦ считают, что наделение ФНС запрошенными полномочиями не будет эффективным. Во-первых, разделегирование доменного имени не приведет к прекращению функционирования сайта — он по-прежнему будет доступен по IP-адресу, а его владельцы смогут создать дополнительные домены.

С другой стороны, прекращение делегирования доменного имени повлияет на весь контент, расположенный на соответствующем адресе и субдоменах. Особенно это опасно для социальных сетей — в случае разделегирования домена из-за размещения контента ее пользователями. Также из-за разделегирования домена перестанет работать электронная почта для связи с его администратором.

Наконец, затраты органа исполнительной власти на разделегирование доменного имени незначительны, что ведет к росту риска на ошибочные блокировки, заключает Воробьев.