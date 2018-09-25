+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Интернет-магазины без онлайн-касс могут лишится доменов

Федеральная налоговая служба (ФНС) просит наделить ее полномочиями по разделегированию доменных имен интернет-магазинов, не использующих контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом сообщает издание Cnews со ссылкой на директора Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) Андрея Воробьева.

Инициативу о расширении полномочий ФНС выдвинула Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Соответствующее письмо президент ассоциации Артем Соколов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову.

В письме говорится об итогах исследования деятельности 1 тыс. крупнейших интернет-магазинов Рунета. Оно выявило ряд недобросовестных практик, которые были замечены у более чем 15% ресурсов.

В ФНС поддержали предложения АКИТ. В письме, направленном Константину Носкову замруководителя службы Даниилом Егоровым отмечается, что действующее законодательство обязывает организации при осуществлении расчетов за реализованные товары в интернете применять ККТ. Нарушение данного требование влечет за собой административную ответственность.

Егоров признаёт, что в в ряде случае осуществлять контроль над применением ККТ в интернете затруднительно. Однако ФНС попросила включить ее в перечень организаций, уполномоченных на внесудебное приостановление делегирования доменных имен, с целью пресечения осуществления за товары в интернете без применения ККТ.

В КЦ выступают против расширения перечня аккредитованных организаций. В ответе Андрея Воробьева, направленном в Минкомсвязи, говорится, что институт организаций, уполномоченных на разделигирование доменов, создавался для противодействия правонарушениям, несущим непосредственную угрозу пользователям интернета. Применение же указанного механизма к иным отношениям, в том числе финансовым и налоговым, будет противоречить букве и духу правил КЦ.

Кроме того, в КЦ считают, что наделение ФНС запрошенными полномочиями не будет эффективным. Во-первых, разделегирование доменного имени не приведет к прекращению функционирования сайта — он по-прежнему будет доступен по IP-адресу, а его владельцы смогут создать дополнительные домены.

Кроме того, в КЦ считают, что наделение ФНС запрошенными полномочиями не будет эффективным. Во-первых, разделегирование доменного имени не приведет к прекращению функционирования сайта — он по-прежнему будет доступен по IP-адресу, а его владельцы смогут создать дополнительные домены.

С другой стороны, прекращение делегирования доменного имени повлияет на весь контент, расположенный на соответствующем адресе и субдоменах. Особенно это опасно для социальных сетей — в случае разделегирования домена из-за размещения контента ее пользователями. Также из-за разделегирования домена перестанет работать электронная почта для связи с его администратором.

Наконец, затраты органа исполнительной власти на разделегирование доменного имени незначительны, что ведет к росту риска на ошибочные блокировки, заключает Воробьев.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

25 сентября / Комментарии
Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста или отказ им в приеме на работу.

далее →

14 сентября / Комментарии
Интернет-гипермаркет «Утконос» переведен в российскую юрисдикцию

Интернет-гипермаркет «Утконос» переведен в российскую юрисдикцию

Компания «Новый импульс-50», управляющая интернет-гипермаркетом «Утконос», была переведена в российскую юрисдикцию, следует из данных ЕГРЮЛ компании.

далее →

7 августа / Комментарии
Суд отказал в иске интернет-магазина пострадавшего при блокировке Telegram

Суд отказал в иске интернет-магазина пострадавшего при блокировке Telegram

Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору из-за блокировки мессенджера Telegram. Заявитель просил суд признать незаконными действия надзорного ведомства, которое заблокировало доступ к IP-адресу, используемому компанией.

далее →

24 июля / Комментарии
ФНС пресекла незаконную деятельность интернет-магазина «Плеер.ру»

ФНС пресекла незаконную деятельность интернет-магазина «Плеер.ру»

В рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного интернет-магазина электроники «Плеер.ру».

далее →

23 июля / Комментарии
В «Сколково» предложили использовать данные пользователей без их согласия

В «Сколково» предложили использовать данные пользователей без их согласия

Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики одобрила концепцию работы с общедоступными данными, согласно которой бизнес сможет свободно собирать, хранить и анализировать любые пользовательские данные, легально попавшие в интернет.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!