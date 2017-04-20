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Право и налоги RSS

ФНС не будет штрафовать за отсутствие онлайн-касс

Федеральная налоговая служба России (ФНС) не будет штрафовать предпринимателей, которые заключили договоры на покупку новой контрольно-кассовой техники (ККТ), но не получили ее, заявил руководитель службы Михаил Мишустин.

Напомним, новые кассы позволяют отправлять налоговые данные по каждому чеку в ФНС в режиме реального времени.

На проблему указал президент «Опоры России» Александр Калинин, пишут «Ведомости». К 1 июля 2017 г. заменить нужно около 1,2 млн касс, напомнил он. По данным ФНС, уже заменено больше 300 000 касс. Производители не смогли накопить достаточно кассовых аппаратов, сказал Калинин, и те, кто купили, но не получили ККТ, не должны штрафоваться.

По закону тем, кто не перейдет вовремя на новые ККТ, грозит штраф 75-100% выручки по чекам без новой ККТ, но не меньше 30 000 руб. За повторное нарушение, если его сумма выше 1 млн руб., работа предпринимателя будет приостановлена на срок до трёх месяцев.

ФНС не будет заниматься проверками в переходном периоде, успокоил Мишустин. Его сроки он не уточнил.

Спустя еще год – с 1 июля 2018 г. – на новые кассовые аппараты должны перейти те, кто раньше кассами не пользовался. Например, индивидуальные предприниматели, компании, платящие ЕНВД (единый налог на вменённый доход) или работающие по патентам и др. Индивидуальные предприниматели (ИП) смогут получить налоговые вычеты по расходам на покупку ККТ, но не более 18 000 руб. на одну кассу. Такой законопроект Госдума уже приняла в первом чтении. Получить вычет они смогут, если зарегистрируют такую технику в налоговых органах в 2018 г.

Автор: Анна

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