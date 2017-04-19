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Право и налоги RSS

ФНС: необходимо привязат домены интернет-магазинов к конкретным лицам

Федеральная налоговая служба России считает необходимым привязать домены, с которых осуществляется интернет-торговля, к конкретным юридическим или физическим лицам. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на заявление руководителя ФНС Михаила Мишустина.

«У нас примерно 6 млн, даже больше, доменов, зарегистрированных на физлиц, которые используются в торговле. К сожалению, главные наши ресурсы, идентифицирующие налогоплательщиков – Единый госреестр юрлиц, ИП, – не содержат доменные имена, зарегистрированные правильно с точки зрения правоприменения на это юрлицо, площадки, с которых осуществляется деятельность и торговля, — заявил он на конференции «Онлайн-кассы. Новые возможности ритейла». — Этот вопрос надо решать, мы об этом думаем, но потихоньку, сначала необходимо было разобраться с розницей. Нужно идентифицировать площадки, с которых идет торговля, и связывать их с физическими и юридическими лицами, чтобы все было прозрачно, в том числе и режим налогообложения».

По словам Мишустина, в России сегодня 6 миллионов доменных имен и почти все они зарегистрированы на физических лиц. Именно поэтому ФНС совместно с Минфином и другими органами исполнительной власти планируют разработать механизмы, позволяющие достоверно определять лиц, ведущих деятельность на конкретных сайтах.

Автор: Анна
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