ФНС предупредила о штрафах за отсутствие в чеке имени и должности кассира

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила предпринимателей об административной ответственности из-за отсутствия в чеках имени и должности человека, который оформил чек и выдал его покупателю. Об в ФНС заявили журналу «Налоговая политика и практика».

Эти данные входят в перечень обязательных реквизитов. За нарушение этих требований должностным лицам грозит предупреждение или штраф в 1,5–3 тысячи рулей, а юридическим лицам придется заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Однако на чеки, выданные при оплате покупок через интернет, это требование не распространяется, отмечают в налоговой службе.

В конце декабря 2017 года в России произошел массовый сбой в работе кассового оборудования в розничных магазинах. О проблемах заявили в «Магнолия», «Магнит» и DNS, а также в нескольких сетях автозаправок. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли, из-за сбоя ретейлеры потеряли 2,5 млрд рублей прибыли. А налоговики разрешили бизнесу работать без чеков.