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ФНС пресекла незаконную деятельность интернет-магазина «Плеер.ру»

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DNS
DNS
Компьютеры, комплектующие

В офисе интернет-магазина электроники «Плеер.ру» в Москве прошли следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались», говорится в сообщении ФНС.

На сайте интернет-магазина было вывешено сообщение, что он временно не работает.

«Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь, как только магазин заработает, мы Вам перезвоним. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

На утро 24 июля работа интернет-магазина востановлена:

На работу интернет-магазина в июле пожаловался глава сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев. Он рассказал, что «Плеер.ру» ежегодно меняет юрлица.

«Что касается моих догадок, то могу предположить, что такая цена, левый чек и абсолютно черное юрлицо, говорит о вероятности построения схемы обнала денег и контрабандного ввоза товара», — написал он.

Компании и сервисы: DNS
Автор: Анна
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