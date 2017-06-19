ФНС разрешила брать онлайн-кассы напрокат

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрешила участникам рынка контрольно-кассовой техники предлагать свою продукцию бизнесу в аренду.

Об этом сообщается в письме замглавы ФНС Даниила Егорова Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщает газета «Известия».

Сейчас покупка касс обходится предпринимателям минимум в 35 тыс. рублей. При этом производители контрольно-кассовых аппаратов отстают от графика — за первые три месяца 2017 года в стране произведено всего 500 тыс. фискальных накопителей, которые являются ключевой составляющей касс нового образца. А для полного переоснащения бизнеса к 1 июля требуется около 1,2 млн таких устройств. Как утверждают производители, аренда онлайн-касс позволит быстрее начать работу с соответствии с поправками к закону № 54-ФЗ, а также получить решения «под ключ» за 3 тыс. в месяц.