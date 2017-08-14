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ФНС России сообщила о замене 100% старых касс на новые онлайн ККТ

Более 1,15 млн новых касс зарегистрировано с сентября 2016 года, когда начался переход на новый порядок применения ККТ и передачи данных о сделках. К настоящему моменту поставлено на учет 100% всего парка контрольно-кассовой техники, которую планировалось зарегистрировать на первом этапе реформы, сообщает ФНС России. На новый порядок применения ККТ перешли свыше 138 тысяч индивидуальных предпринимателей и 241 тысяч юридических лиц.

C февраля 2017 года перестали регистрировать кассы по старым правилам. Переход поэтапный и рассчитан до 2018 года: к этому времени весь бизнес будет работать с новыми кассами, в том числе и те, кто сейчас кассы не применяет.

Технология позволит выйти на новый уровень качества защиты прав потребителей и услуг за счет проверки фискальных данных электронных чеков в режиме онлайн, а также позволит снизить нагрузку на добросовестных налогоплательщиков за счет риск-ориентированного подхода к выбору объекта для проверки.

Автор: Анна
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