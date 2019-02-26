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ФНС заморозила счета интернет-магазина Wildberries в восьми банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российского онлайн-магазина Wildberries в восьми банках, сообщает Forbes. В компании это объяснили технической ошибкой при приеме региональными инспекциями ФНС отчетности.

С 20 по 22 февраля были заморожены 173 тыс руб. на счетах Wildberries, которые компания якобы скрыла от налоговой службы.

«У компания около 3000 пунктов самовывоза в России, отчетность по которым до 2018 года компания подавала в различные региональные подразделения ФНС в соответствии с их территориальным расположением» — сообщил Forbes директор финансовой службы Wildberries Владимир Бакин.

По его словам, с 2018 года для оптимизации работы компания объединила отчетность обособленных подразделений и уведомила ФНС о переводе отчетности в другие подразделения. Большинство подразделений ФНС внесли изменения, но не все, в связи с чем суммы налоговых требований были «заморожены», объяснил Бакин.

Счета компании заблокировали региональные инспекции Екатеринбурга, Астрахани, Краснодарского и Хабаровского края.

Онлайн-магазин Wildberries занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes в 2019 году, компанию оценили в $1,2 млрд. Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной.

Автор: Анна
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