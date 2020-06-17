Фонд «Сколково» и «Магнит» запускают программу поиска и внедрения новых технологий

Розничная сеть «Магнит» объявила о запуске акселератора MGNTech. Партнером выступил Фонд «Сколково», в рамках реализации стратегического соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает также открытие «Цифрового офиса Магнит» в БЦ «Амальтея» на территории Инновационного центра «Сколково».

Акселератор MGNTech — часть общей стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 года. Стратегия не только нацелена на создание платформы будущего развития бизнеса розничной сети, но и предполагает внедрение новых цифровых решений. Технологические направления акселератора включают: облачное вычисление и хранение, новые стандарты связи, анализ данных, предсказательную и прогнозную аналитику, интернет вещей, машинное обучение, финансовые технологии, биомедицину, беспилотное управление и другие. Особенно актуальными в период пандемии становятся решения, связанные с удаленной работой, обеспечением безопасности магазинов, социальной дистанцией.

Стартапы, которые пройдут отбор в акселератор MGNTech, будут представлены ключевым бизнес-направлениям розничной сети — это основные вертикали бизнеса, такие как операции, недвижимость и строительство, финансы, логистика, корпоративное управление, HR, собственное производство, коммерческий блок, маркетинг, инвестиции и другие. К программе акселератора присоединились члены правления «Магнита» и ключевые лица, принимающие решения в компании; командой формируются запросы бизнеса, а также создается фаст-трек для быстрого заключения договоров на пилоты со стартапами.

В рамках предварительного отбора в акселератор будут выбраны 150 стартапов, из которых 20 полуфиналистов представят свои решения на демо-дне «Магнита» и Фонда «Сколково». Далее команды получат возможность запустить пилот и подтвердить эффект от внедрения новых технологий. Суммарный объем инвестиций в пилоты составит до 50 млн рублей до конца 2020 года, при тираже технологий «Магнит» рассчитывает получить суммарный экономический эффект не менее 1 млрд рублей в 2021-22 годах.

Сбор заявок в акселератор продлится до конца июля 2020 года, участие бесплатное. Подать заявку можно с помощью формы обратной связи на сайте программы: http://mgntech.sk.ru/ Промежуточные консультации с командой акселератора пройдут в «Цифровом офисе Магнита» в «Сколково», который станет центром развития новых технологий и вскоре после отмены ограничений откроет двери для стартапов и партнеров.

«Магнит» проходит крупнейшую в своей истории трансформацию бизнеса, важную роль в которой будут играть инновации. Запуск программы поиска новых технологий совместно со «Сколково» придаст дополнительный импульс этому процессу, поскольку позволит по-новому взглянуть на многие текущие бизнес-процессы и технические решения, а также найти новые возможности для улучшений. Все это создает фундамент для будущего устойчивого роста бизнеса «Магнита» в эпоху, когда современные цифровые решения становятся ключевым фактором эффективности и качества предложения покупателям«, — прокомментировал президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.