Foodtech получил рекордное финансирование

Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил аналитический отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech за 3 квартал 2021 года. Сумма инвестиций увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года с $3,19 млрд до $10,1 млрд, а количество сделок увеличилось в 2 раза. Всего за 9 месяцев 2021 года в foodtech-секторе было заключено 956 сделок на $28,8 млрд.

В отчете фонда Fuel for Growth учитывались ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.

Всего за 3 квартал 2021 года в области foodtech было заключено 306 сделок на $10,1 млрд, что на 217% больше, чем было в 2020 году. Количество сделок увеличилось на 112%. С января 2021 года в foodtech-секторе было заключено 956 сделок на общую сумму $28,8 млрд, что почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Объем инвестиций и количество сделок за 2020-2021 гг.

Специализация сделок

Согласно отчету венчурного фонда Fuel for Growth, наиболее популярными у инвесторов за июль, август и сентябрь 2021 года были вложения в поставщиков продуктов питания (48%), биоинженерные продукты (22%), сервисы доставки (16%), а также промышленные и потребительские технологии (7%).

Самой крупной инвестицией 3 квартала 2021 года года стало вложение в сервис доставки goPuff из США. Сумма сделки — $1 млрд. В тройку лидеров по сумме инвестиций также попали сервис быстрой доставки продуктов Gorillas (сумма сделки — $950 млн) и эстонский сервис Bolt ( $709,6 млн).

Новые тренды — грибы и экологичные онлайн-магазины

Грибы привлекают внимание инвесторов как альтернативный протеиновый ингредиент. Для получения альт-белков обычно используют мицелий. Это структурные волокна грибов, отвечающие за поглощение питательных веществ из окружающей среды.

Грибы обладают питательной ценностью и текстурой, напоминающей мясо. Их используют в различных белковых продуктах, имитирующих свинину, курицу, говядину и тд. А их производство менее ресурсозатратно, чем животный белок.

Тренд уже заметили крупные компании. Unilever стала партнером стартапа Enough для разработки продуктов на основе микопротеинов для своего бренда альтернативных белков The Vegetarian Butcher. MycoTechnology заключила партнерские отношения с дочерней компанией JBS — Planterra, которая производит мясо на растительной основе для коммерциализации микопротеина.

Интернет-магазины продуктов питания также могут снизить выбросы углерода. В первую очередь станет меньше отходов: не придется поддерживать запасы продуктов в обычных магазинах. Во-вторых, потребителям не нужно будет выезжать за продуктами на личных автомобилях, благодаря доставке.

Во всем мире существует более 20 стартапов, специализирующихся на разработке роботов для доставки: от небольших роботов с одним отсеком, которые медленно передвигаются по тротуарам, до больших автономных транспортных средств, разрешенных для использования на улицах для выполнения нескольких заказов одновременно. Ключевые игроки: Coco, Tortoise и Nuro.

Автоматизированные и роботизированные центры помогут снизить количество пищевых отходов и повысить качество выполнения заказов. Минимальное взаимодействие с продуктами и температурные датчики позволят продуктам дольше сохранять свежесть, а интеллектуальная упаковка защитит хрупкие товары и сведет к минимуму использование пакетов.

Автопарки, занимающиеся доставкой продуктов через интернет, могут расширить использование многоразовой и возвратной упаковки, благодаря курьерской инфраструктуре, способной возвращать использованную тару на предприятия. Для решения проблемы пластиковых отходов Loop by TerraCycle заключила партнерские отношения с Kroger, Walgreens, Tesco и другими розничными продавцами.

«Кратный рост инвестиций в сектор Foodtech, рост количества выходов (IPO шведской компании Oatly, покупка американским гигантом доставки DoorDash финской компании Wolt за $8 млрд) и приверженность крупных производителей продуктов питания и розничных сетей к расширению ассортимента альтернативных продуктов, создают идеальную питательную среду для притока новых проектов и дальнейшей диверсификации рынка с применением новых технологий», — сообщил Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth.

10 крупнейших сделок в foodtech-секторе за 3 квартал 2021 г.