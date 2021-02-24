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Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета 2020 года

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Карантинный 2020 год стал фантастически успешным для всех интернет-компаний, но больше всех выиграли маркетплейсы и агрегаторы.

«Яндекс» третий раз подряд занял первое место в топ-30 самых дорогих компаний Рунета в 2021 году. За год оценка активов It-корпорации выросла с $14,6 млрд до $22,98 млрд. При этом в 2020 году «Яндекс» разорвал партнёрство со Сбером и пересмотрел отчётность из-за пандемии.

В первую тройку рейтинга по версии Forbes также вошли выросшие за карантин маркетплейсы Wildberries и Ozon — их стоимость оценили в $14,52 млрд и $10,58 млрд соответственно. Четвертое место занял Mail.ru Group (6,08 млрд), пятое — сайт объявлений Avito (4,91 млрд).

Также в первую десятку попали «1C» — $2,28 млрд, интернет-магазин Lamoda (седьмое место, $2,28 млрд), сайт по поиску работы HeadHunter (восьмое место, $1,6 млрд), сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club (девятое место, $1,52 млрд), онлайн-площадка «AliExpress Россия» (десятое место, $1,1 млрд).

«В целом за прошедший коронавирусный год все компании, попавшие в рейтинг Рунета, выросли в цене: некоторые из них подорожали с момента подготовки рейтинга до его публикации. Например, сейчас рыночная капитализация Ozon составляет почти $13 млрд, а „Яндекс“ подорожал почти на $1 млрд, до $23,95 млрд», — отмечается в анонсе рейтинга.

В этом году Forbes отобрал в рейтинг те компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. При этом в рейтинг не включались предприятия, у которых более 50% выручки формируется за пределами России или у которых в России менее 50% пользователей. По этой причине в рейтинг не попали такие компании, как мессенджер Telegram или разработчик игр Playrix.

Топ-10 самых дорогих компаний Рунета

Место в рейтинге

 Компания Стоимость Факты/цифры
1 «Яндекс» $22 980 млн 2020 год был насыщенным для «Яндекса». В апреле компания предупредила о том, что отзывает финансовый прогноз, так как не может прогнозировать влияние пандемии на бизнес. В июне закончилось 11-летнее партнерство «Яндекса» со «Сбером» — компании разделили активы, и «Яндекс» продолжил самостоятельно развивать «Яндекс.Маркет».
2 Wildberries $14 523 млн Основанная в начале 2000-х годов компания Wildberries начинала с продажи одежды по каталогам. Сейчас это полноценный маркетплейс в Рунете, в его ассортименте более 5 млн товаров. Оборот компании по итогам 2020 года составил 437,2 млрд рублей (+96% за год), и он неуклонно растет, в том числе за счет роста числа поставщиков и увеличения ассортимента.
3 Ozon $10 581 млн

Один из старейших интернет-магазинов России провел фантастическое IPO в 2020-м. В начале ноября Ozon сообщил о планах разместить акции на Nasdaq, а 24 ноября начались торги, и акции в первые же часы подорожали на 30–40%. Ozon привлек $1,2 млрд на IPO, доля новых инвесторов достигла 18,2%, а доли крупнейших акционеров, АФК «Система» и Baring Vostok, снизились до 33,1% и 33% соответственно. На Ozon продается 9 млн товаров как собственных, так и сторонних продавцов, оборот в 2020 году — 194,5 млрд рублей, по оценке Forbes.
4 Mail.ru Group $6084 млн В 2020-м Mail.ru Group купила доли в нескольких проектах, чей бизнес быстро рос в пандемию. Компания стала совладельцем образовательной платформы для школьников «Учи.ру», купив 25% за 3,75 млрд рублей. Из-за спроса на онлайн-обучение Mail.ru Group выкупила 45% платформы для онлайн-подготовки к ЕГЭ «Тетрика». Сумму сделки стороны не раскрывали.
5 Avito $4907 млн Крупнейший сайт бесплатных объявлений в России основали предприниматели из Швеции Йонас Нордландер и Филип Энгельберт. В начале февраля 2021 года на сайте было размещено 72,5 млн объявлений, за год их количество выросло на 12,4 млн. В минуту на сайте заключается 120 сделок. Выручка в 2020 году, по данным компании, составила 29 млрд рублей, увеличившись за год на 20%. Компания в прошлом году получила чистую прибыль в размере 10,6 млрд рублей.
6 «1С» $2282 млн Компания «1С» — один из крупнейших российских разработчиков софта. Поначалу «1С» публиковала финансовые показатели, но потом решила «становиться большой корпорацией» и перестала раскрывать данные. Большую часть выручки компания получает от продажи программного обеспечения, в частности программы «1С: Предприятие».
7 Lamoda $2276 млн Интернет-магазин, начавший торговать одеждой в Рунете десять лет назад, сегодня является одной из крупнейших онлайн-платформ, на которой представлены товары 5000 брендов. Lamoda управляет автоматизированным складом в Подмосковье, собственной службой доставки LM Express, IT-хабом и тремя кол-центрами.
8 HeadHunter $1600 млн HeadHunter — лидер среди сайтов по поиску работы в России и СНГ. Весной 2019-го компания разместилаcь на Nasdaq, и за два дня ее оценка выросла с $675 млн до $837 млн, а летом 2020-го провела вторичное размещение, и ее оценка превысила $1 млрд. В ноябре группа объявила о покупке 100% конкурирующего сервиса Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей, сделку закрыли в январе 2021-го.
9 Delivery Club $1521 млн Delivery Club — один из крупнейших и самый опытный игрок на рынке доставки еды из ресторанов в России. В сервис вкладывались разные венчурные фонды, в 2014-м немецкий проект Foodpanda купил 100% акций Delivery Club, а спустя два года продал актив Mail.ru Group за $100 млн. Сейчас компания принадлежит Mail.ru и «Сберу». Сервис выполняет свыше 5,5 млн заказов в месяц из более 40 000 общепитов в 265 городах.
10 «AliExpress Россия» $1100 млн «AliExpress Россия» работает как СП китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group, российских Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ. Оценка «AliExpress Россия» базируется на данных финансовой отчетности Mail.ru Group, где указана справедливая стоимость доли онлайн-площадки. В 2020 году количество российских продавцов на AliExpress выросло в семь раз и достигло в октябре 22 000, в начале 2021-го их было 35 000. В апреле 2020-го около 40% всех посылок «Почты России» составляли отправления с AliExpress.
Автор: Анна
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