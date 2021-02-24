Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета 2020 года

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Карантинный 2020 год стал фантастически успешным для всех интернет-компаний, но больше всех выиграли маркетплейсы и агрегаторы.

«Яндекс» третий раз подряд занял первое место в топ-30 самых дорогих компаний Рунета в 2021 году. За год оценка активов It-корпорации выросла с $14,6 млрд до $22,98 млрд. При этом в 2020 году «Яндекс» разорвал партнёрство со Сбером и пересмотрел отчётность из-за пандемии.

В первую тройку рейтинга по версии Forbes также вошли выросшие за карантин маркетплейсы Wildberries и Ozon — их стоимость оценили в $14,52 млрд и $10,58 млрд соответственно. Четвертое место занял Mail.ru Group (6,08 млрд), пятое — сайт объявлений Avito (4,91 млрд).

Также в первую десятку попали «1C» — $2,28 млрд, интернет-магазин Lamoda (седьмое место, $2,28 млрд), сайт по поиску работы HeadHunter (восьмое место, $1,6 млрд), сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club (девятое место, $1,52 млрд), онлайн-площадка «AliExpress Россия» (десятое место, $1,1 млрд).

«В целом за прошедший коронавирусный год все компании, попавшие в рейтинг Рунета, выросли в цене: некоторые из них подорожали с момента подготовки рейтинга до его публикации. Например, сейчас рыночная капитализация Ozon составляет почти $13 млрд, а „Яндекс“ подорожал почти на $1 млрд, до $23,95 млрд», — отмечается в анонсе рейтинга.

В этом году Forbes отобрал в рейтинг те компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. При этом в рейтинг не включались предприятия, у которых более 50% выручки формируется за пределами России или у которых в России менее 50% пользователей. По этой причине в рейтинг не попали такие компании, как мессенджер Telegram или разработчик игр Playrix.

Топ-10 самых дорогих компаний Рунета