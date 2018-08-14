Ford: процесс шоппинга приносит людям больше радости, чем сама покупка

В своем шестом по счету ежегодном отчете, компания Ford проанализировала ключевые тренды потребительских настроений и поведения в сфере технологий, ритейла, экономики, социальных явлений и политики среди жителей крупнейших стран мира. Полученные выводы позволят специалистам Ford понять, как новые тренды в этих областях могут быть использованы для создания полезных транспортных средств и сервисов. Изучая потребительские предпочтения в ритейле среди жителей разных стран, Ford сможет предугадать ожидания покупателей как непосредственно от самого предмета покупки, так и последующего опыта общения с брендом.

На фоне глобальных изменений в окружающем мире потребители пересматривают свои ценности, взгляды на жизнь и модели поведения. Все большее внимание уделяется социальным аспектам и роли брендов в общественно-значимых вопросах. Ford выделила несколько основных трендов в ритейле, которые будут определять наше будущее.

Отношение к покупкам постепенно меняется — многие потребители, которые еще какое-то время назад находились в постоянном поиске чего-то нового и необычного, теперь смотрят на процесс приобретения товаров иначе:

55% взрослого населения в мире сказали, что процесс шопинга приносит им больше счастья, чем купленная вещь. Причем с этим утверждением соглашались тем чаще, чем меньше лет было респондентам: 66% молодежи оценили шопинг выше покупки, тогда как среди категории 45+ таких нашлось 44%.

При этом 56% опрошенных заявили, что предпочтут переплатить за продукт, нежели купить его у компании, которая, на их взгляд, наносит вред обществу.

Респонденты также отметили, что, когда они совершают покупку, они думают, что купленная вещь будет радовать их намного сильнее, чем это происходит в действительности (51% опрошенных). Так, больше всего разочарований купленные вещи приносят жителям Индии — 78% опрошенных в этой стране, согласились с утверждением. Жителей Австралии, США, Канады, Великобритании и Германии покупки радуют куда больше — здесь разочарованных набралось меньше половины, а в Германии их всего 33%.

Жители Китая, Ближнего Востока и Индии считают, что им нужно быть более сдержанными, когда дело доходит до покупок — так ответили свыше 70% респондентов в этих странах, причем наибольшим числом шопоголиков может похвастать Китай — 84% жителей признались в проблеме. Жители Канады, США, Австралии, Великобритании и Германии, давно переживших бум необдуманного потребления, совершают покупки более рационально — здесь в стремлении удовлетворить покупательский инстинкт любой ценой признались менее 40% опрошенных. Наиболее расчетливо шопингом занимаются немцы: только 33% жителей Германии сожалеют о необдуманных покупках.

Все больше респондентов соглашается с утверждением о том, что физический поход в магазин в наше время становится роскошью, так как требует самого ценного, что есть в жизни современного человека — времени. Это подтвердили более 54% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет и 46% опрошенных в возрасте от 30 до 44 лет.

Шерил Коннелли (Sheryl Connelly), специалист по глобальным потребительским трендам и прогнозированию компании Ford, отметила: «Крайне важным фактором является способность Ford адаптироваться под меняющийся мир, предлагая инновационные решения, эффективно удовлетворяющие транспортные потребности людей и тем самым повышая качество их повседневной жизни».

Компания Ford стремится выйти за рамки традиционного производства автомобилей и становится компанией, решающей транспортные проблемы в глобальном масштабе. Именно поэтому специалисты Ford следят за новыми трендами в разных областях жизни, чтобы своевременно адаптироваться под меняющиеся реалии, предлагая людям удобный, комфортный и безопасный способ передвижения. Цель Ford — находить способы улучшить качество жизни людей, независимо от того, считают ли они нужным приобретать собственный автомобиль или нет.