Французская сеть Longchamp закрывает магазины в России

Французский бренд класса люкс Longchamp, специализирующийся на производстве аксессуаров и багажа, принял решение уйти с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Российское подразделение компании «Лоншам Руси» объявило о начале ликвидации бизнеса. Флагманский моностор бренда в ГУМе закрылся в конце июня.

Причиной для ухода Longchamp из России является комплекс факторов, которые приведут к падению рынка люксовых товаров более чем на 30% по итогам года. Кроме того, эксперты указывают на проблемы компании с позиционированием после перехода в сегмент высокой моды.

В России Longchamp первоначально работал через франчайзинговых партнеров. В 2014 году компания выкупила магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а также вышла на рынок Казани. Выручка компании на российском рынке по итогам 2019 году составил 263 млн рублей, убыток - 21 млн.

Эксперты отмечают, что премиальные и люксовые бренды оказались под большим давлением после падения трафика весной 2020 года. Негативно сказалось на продажах и отсутствие туристического трафика. По некоторым данным, марка, несколько лет назад поднявшая цены на продукцию, испытывает проблемы не только в России. В частности сообщалось о закрытии флагманского магазина Longchamp в Испании.