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Французские бренды Sandro и Maje появились на маркетплейсе Lamoda

Эксклюзивный дистрибьютор премиальных французских брендов Sandro и Maje в России, компания «Fashion Studio», подключилась к маркетплейсу Lamoda.

Появившиеся на Lamoda коллекции «весна-лето 2020» от Sandro и Maje представлены 700 наименованиями товаров в категориях одежды, обуви и аксессуаров для женщин и мужчин. Всего в премиум-разделе Lamoda сейчас представлено более 250 брендов и 27 тысяч моделей товаров в категориях одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии. Lamoda планирует и дальнейшее расширение стратегического партнерства совместно с «Fashion Studio» — уже в ближайшее время на платформе появится премиальный французский бренд Claudie Pierlot.

Lamoda стала для брендов одной из первых площадок для сотрудничества по модели маркетплейс. До сих пор приобрести товары от Sandro и Maje онлайн можно было в официальных интернет-магазинах брендов в России.

«Появление Sandro и Maje на Lamoda — долгожданное событие. Бренды премиум-класса особенно тщательно относятся к выбору каналов продаж. Мы рады, что Lamoda Premium полностью соответствует их представлениям о нужном уровне сервиса. Нам удается сохранять на нашей онлайн-платформе „pure fashion“ подход, высокий уровень клиентского обслуживания и привлекать все больше брендов, которые ранее не рассматривали для себя возможность размещения на маркетплейсе».

Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda

«Пропаганда парижского шика и исключительный персональный сервис — это ориентир и миссия нашей компании. На протяжении 7 лет мы активно развивали нашу розничную сеть брендов Sandro, Maje и Claudie Pierlot, прикладывая все усилия, чтобы наши клиенты оставались довольны. В 2018 году открылись официальные онлайн-бутики Sandro и Maje в России https://sandro-paris.ru/ и https://maje.ru/. Сегодня мы присоединились к маркетплейсу Lamoda. Мы рады этому сотрудничеству и искренне верим, что таким образом расширим возможности для наших покупателей совершать шоппинг на полюбившейся платформе, предлагая исключительный сервис».

Елена Нежурина, генеральный директор «Fashion Studio»

Автор: Анна
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