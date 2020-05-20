Французские бренды Sandro и Maje появились на маркетплейсе Lamoda

Эксклюзивный дистрибьютор премиальных французских брендов Sandro и Maje в России, компания «Fashion Studio», подключилась к маркетплейсу Lamoda.

Появившиеся на Lamoda коллекции «весна-лето 2020» от Sandro и Maje представлены 700 наименованиями товаров в категориях одежды, обуви и аксессуаров для женщин и мужчин. Всего в премиум-разделе Lamoda сейчас представлено более 250 брендов и 27 тысяч моделей товаров в категориях одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии. Lamoda планирует и дальнейшее расширение стратегического партнерства совместно с «Fashion Studio» — уже в ближайшее время на платформе появится премиальный французский бренд Claudie Pierlot.

Lamoda стала для брендов одной из первых площадок для сотрудничества по модели маркетплейс. До сих пор приобрести товары от Sandro и Maje онлайн можно было в официальных интернет-магазинах брендов в России.

«Появление Sandro и Maje на Lamoda — долгожданное событие. Бренды премиум-класса особенно тщательно относятся к выбору каналов продаж. Мы рады, что Lamoda Premium полностью соответствует их представлениям о нужном уровне сервиса. Нам удается сохранять на нашей онлайн-платформе „pure fashion“ подход, высокий уровень клиентского обслуживания и привлекать все больше брендов, которые ранее не рассматривали для себя возможность размещения на маркетплейсе». Александра Артюшкина, управляющий коммерческий директор Lamoda