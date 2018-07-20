ФРИИ инвестировал 200 млн рублей в финтех-сервис PimPay

ФРИИ инвестировал 200 млн рублей в PimPay — российский финтех-сервис, который позволяет интернет-магазинам быстрее расти. В частности, PimPay помогает избежать кассовых разрывов и автоматизировать взаимодействие со службами доставки. Объем рынка электронной торговли непрерывно растет, и по данным АКИТ в 2018 может достичь 1,25 трлн. рублей. Количество внутрироссийских он-лайн продаж увеличилось в 2017 году на 22% и по прогнозам , 2018 году вырастет еще на 18%.

Фонд приобрел миноритарную долю, размер которой партнеры не раскрывают. По словам генерального директора PimPay Евгения Чернова, полученные средства компания направит на развитие и продвижение сервисов компании, а также усиление команды.

За 5 лет работы на рынке e-commerce PimPay разработал для интернет-магазинов несколько технологических продуктов.

«PimPay внедряет собственное решение, которое дает возможность любому интернет-магазину, работающему через внешние сервисы доставки быстрее расти и развиваться. За счет интеграции с крупнейшими логистическими компаниями PimPay имеет доступ к большому количеству информации о заказах в интернет-магазинах, что позволяет строить новые перспективные продукты для онлайн ритейлеров. Мы видим, что PimPay может стать ключевым партнером в области финансов, учета и планирования логистики для онлайн ритейлеров», — пояснил Павел Никонов, инвестиционный менеджер ФРИИ.

В марте 2018 PimPay открыл интернет-магазинам бесплатный доступ к аналитическим данным по выкупу и среднему чеку в разных регионах, что помогает команде видеть полную картину своих продаж и оперативно влиять на негативные показатели. Данные по отправленным посылкам автоматически передаются службой доставки по API и в режиме реального времени отображаются на интерактивной карте в личном кабинете интернет-магазина.

C запуском в конце 2017 года продукта Ecom.Invest, PimPay стал технологической платформой-посредником между интернет-магазинами и инвесторами, которые через PimPay инвестируют игроков российского рынка e-commerce. В данный момент сервис тестируется группой инвесторов. К проекту уже присоединились Экспобанк и маркетплейс Mintos из Латвии.

Cервис для интернет-магазинов PimPay основан Евгением Черновым в 2013 году. Учредителями также являются Сергей Ументаев и Дмитрий Савощенко. Клиенты PimPay в месяц отправляют порядка 700 тыс. заказов по всей стране своим покупателям на общую сумму больше 3 млрд руб. На сегодняшний день сервисами PimPay воспользовались уже более 2500 интернет-магазинов. Компания интегрирована с 27 крупнейшими службами доставки, включая Почту России, СДЭК, Бета ПРО, Boxberry, СПСР, TopDelivery и др.