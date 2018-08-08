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ФРИИ инвестирует 18 млн руб. в промышленный сканер InSize

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 18 млн руб. в компанию InSize, разработчика и производителя промышленного сканера, который позволяет измерить ключевые параметры товара (высота, длина, ширина и вес) любой формы.

Инвестиции ФРИИ пройдут в два транша, по их итогу доля фонда увеличится с 7% до 17%. Привлеченные средства команда InSize направит на усиление отдела продаж и разработки, масштабирование существующих решений и вывод на рынок новых.

InSize, выпускник 13 Акселератора ФРИИ, — один из пяти в мире производителей устройств, измеряющих габариты товаров произвольной формы. Компания помогает интернет-магазинам, логистическим компаниям, лабораториям и крупным ритейлерам быстро получать все необходимые данные о габаритах и весе товаров с высокой точностью — для дальнейшего планирования загрузки складов и транспорта.

«Решения InSize в разы увеличивают эффективность складского хранения и обработки товара для своих клиентов. Так, „Онлайнтрейд“ смог увеличить используемую емкость склада на 30%. Сейчас мы разрабатываем облачный сервис, который, на основе полученных устройством данных, дает рекомендацию по упаковке товара. Наша разработка увеличит скорость упаковки заказов, минимизирует расходы на транспорт», — рассказывает сооснователь InSize Григорий Бочаров.

Выручка InSize за 2017 год составила 20 млн руб., все доходы были направлены на производство и разработку новых моделей. Основные конкурентные преимущества InSize — высокая скорость в обслуживании оборудования и низкая стоимость среди систем для измерения объектов произвольной формы. Система также позволяет ввести дополнительные атрибуты товара — такие как тип материала, особенности хранения товаров, возможность вложения одного товара в другой.

«Решения в сфере логистики и производства только начинают появляться. Подобными решениями активно интересуется Amazon, на долю которого приходится около 40% онлайн-продаж в США. Аналогичный интерес возникает и у крупных интернет-магазинов и офлайн-ритейлеров в России. Компании готовы экспериментировать на пилотных проектах, чтобы найти для себя оптимальное решение. InSize в ближайший год будет сфокусирован на российском рынке, что равносильно объему рынка в 98 млн долл. В случае удачного масштабирования в России, видим возможность для компании выйти на рынок Великобритании, Германии и США, что равносильно объему рынка в 12 млрд долл», — объясняет инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 18 млн руб. в компанию InSize, разработчика и производителя промышленного сканера, который позволяет измерить ключевые параметры товара (высота, длина, ширина и вес) любой формы.

Инвестиции ФРИИ пройдут в два транша, по их итогу доля фонда увеличится с 7% до 17%. Привлеченные средства команда InSize направит на усиление отдела продаж и разработки, масштабирование существующих решений и вывод на рынок новых.

InSize, выпускник 13 Акселератора ФРИИ, — один из пяти в мире производителей устройств, измеряющих габариты товаров произвольной формы. Компания помогает интернет-магазинам, логистическим компаниям, лабораториям и крупным ритейлерам быстро получать все необходимые данные о габаритах и весе товаров с высокой точностью — для дальнейшего планирования загрузки складов и транспорта.

«Решения InSize в разы увеличивают эффективность складского хранения и обработки товара для своих клиентов. Так, „Онлайнтрейд“ смог увеличить используемую емкость склада на 30%. Сейчас мы разрабатываем облачный сервис, который, на основе полученных устройством данных, дает рекомендацию по упаковке товара. Наша разработка увеличит скорость упаковки заказов, минимизирует расходы на транспорт», — рассказывает сооснователь InSize Григорий Бочаров.

Выручка InSize за 2017 год составила 20 млн руб., все доходы были направлены на производство и разработку новых моделей. Основные конкурентные преимущества InSize — высокая скорость в обслуживании оборудования и низкая стоимость среди систем для измерения объектов произвольной формы. Система также позволяет ввести дополнительные атрибуты товара — такие как тип материала, особенности хранения товаров, возможность вложения одного товара в другой.

«Решения в сфере логистики и производства только начинают появляться. Подобными решениями активно интересуется Amazon, на долю которого приходится около 40% онлайн-продаж в США. Аналогичный интерес возникает и у крупных интернет-магазинов и офлайн-ритейлеров в России. Компании готовы экспериментировать на пилотных проектах, чтобы найти для себя оптимальное решение. InSize в ближайший год будет сфокусирован на российском рынке, что равносильно объему рынка в 98 млн долл. В случае удачного масштабирования в России, видим возможность для компании выйти на рынок Великобритании, Германии и США, что равносильно объему рынка в 12 млрд долл», — объясняет инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев.

Автор: Анна
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