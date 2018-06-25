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ФРИИ инвестирует 20 млн руб. в платформу для покупок без касс и очередей Pay-Z

Посевная инвестиция ФРИИ в сервис для покупок в магазинах для касс и очередей Pay-Z составит 20 млн руб. По итогам сделки фонд увеличит свою долю в компании до 24%. Ранее ФРИИ уже инвестировал в Pay-Z 2,5 млн руб. Стартап успешно прошел 14 Акселератор ФРИИ, запустившийся в начале этого года.

Как работает сервис

Посетитель магазина сканирует в приложении штрих-коды товаров, которые хочет купить, тем самым добавляя их в онлайн-корзину. Оплата производится у специального терминала в прикассовой зоне или непосредственно в мобильном приложении Pay-Z. Покупатель не тратит свое время в очереди и выкладку покупок на ленту.

Клиенты компании — торговые сети. Pay-Z помогает разгрузить кассы, решить проблему «возвращаемости» клиентов и увеличить продажи. Решение стартапа с запуском технологии и установкой оборудования разворачивается за три недели, не требует издержек на «установку» сканеров или касс самообслуживания. Компания зарабатывает на проценте от транзакций, которые прошли через мобильное приложение, и аренде своего оборудования, установленного в торговых точках.

За время акселерации команда запустила свой сервис в нескольких магазинах торговой сети «ФрешМаркет 77». В ближайшее время Pay-Z планирует пилотные запуски в магазине «Фасоль», торговой сети «Биостория» и и других розничных сетях. Сейчас в подключенных магазинах доля покупок через мобильное приложение Pay-Z составляет около 15% от общего количества чеков.

Арман Айриян, инвестиционный аналитик ФРИИ поясняет: «Сервис мобильной оплаты без касс — прорывное направление в ритейле не только в России, но и за рубежом. Клиенты стартапа — сетевые магазины с перегруженными кассами. Большое преимущество технологии в отличии от других — быстрая запускается даже в больших сетевых магазинах и требует минимальных инвестиций. По нашим оценкам, рынок проекта в России превышает 10 млрд рублей. Целевой клиентский сегмент — розничные сети в сегменте food и non-food retail».

«Успех платформенной компании во многом зависит от того, как быстро технология проникает на массовый рынок. На данном этапе мы нацелены на ускоренное масштабирование, что требует от нас больших инвестиций в маркетинг и продажи. Также мы планируем расширить команду разработчиков для совершенствования созданной технологии. Инвестиции Фонда позволят нам укрепить позиции на рынке ритейла в Москве, после чего мы продолжим расширяться в пределах страны», — комментирует результаты сотрудничества с фондом Григорий Оттенс, коммерческий директор и сооснователь Pay-Z.

Как показали запуски пилотных проектов со стартапом, число краж в магазинах с сервисом Pay-Z не увеличилось. В систему встроен специальный алгоритм, основанный на опыте ритейла, который рекомендует персоналу магазина проверять покупателя.

Основатели Pay-Z — Аркадий Альшан, Артем Пьяных и Григорий Оттенс. Директором по развитию бизнеса компании выступает Дмитрий Бергельсон — бывший директор по развитию бизнеса «Пятерочка».

Автор: Анна
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