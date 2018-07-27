ФРИИ инвестирует 51,7 млн руб. в стартап из сферы fashion retail

ФРИИ инвестирует 51,7 млн руб. в компанию Texel, которая разработала технологию создания параметрической модели человека. Привлеченные инвестиции компания направит на патентование и дальнейшее совершенствование технологии, а также экспансию на рынки США и стран Европы.

Созданный Texel 3D-сканер для людей и крупногабаритных вещей является одним из самых быстрых на рынке — процесс создания модели занимает около 90 секунд. Сканеры компании работают в 11 странах и, по статистике Texel, каждые 10 минут устройства сканируют нового человека.

Сейчас команда Texel работает над технологией искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит создавать 3D-модель человека даже без использования сканера. ИИ обучается на собственной и крупнейшей в мире базе данных — это более 60 тыс. цветных 3D-моделей человеческого тела, собранных при помощи сканеров Texel в активационных кампаниях крупнейших брендов (VISA, MasterCard, HP, Cisco, 20 century FOX и др.). Благодаря уникальному набору данных Texel приглашен в закрытый международный консорциум (входят Intel, Target, Columbia, Lectra и др.) по разработке стандарта 3D-модели тела человека IEEE 3D Body Processing, где курирует стандартизацию форматов файлов.

В Texel рассчитывают, что уже в течение года ИИ позволит создавать параметрические модели и определять точные размеры по фото — при помощи смартфона или установленной в розничном магазине камеры.

Технологии Texel можно применять во многих сферах, но в данный момент команда решила сфокусироваться на ритейле. В частности, использование покупателями собственных «виртуальных копий» позволит эффективнее подбирать себе модели и размер одежды при заказах онлайн и, как следствие, чаще совершать повторные покупки.

Таким образом, использование покупателями своих 3D-моделей позволит интернет-магазинам снизить процент возврата товара (по статистике, в США этот показатель достигает 40%, или почти $260 млрд в год) и увеличить объем продаж (как показало исследование, 85% покупателей готовы приобрести дополнительно 1-2 вещи, если будут уверены, что подойдет размер).

Кроме того, технология 3D-сканирования человека может сделать процесс шопинга более умным и персонализированным. Решения Texel позволяют рекомендовать покупателям определенные бренды и коллекции одежды, а также размеры и даже стиль, исходя из типа фигуры.

Texel уже проводила пилотные программы, к примеру, в одном из крупнейших торговых центров Европы: из просканированных 20 тыс. человек 90% посетили магазины, которые посоветовала система Texel, а 50% купили одежду по рекомендации. Дополнительное преимущество для ритейла — покупатель может сохранить свои обмеры и использовать их для последующих заказов онлайн.

«Идее виртуальной примерочной более 20 лет. Этот рынок усеян костями компаний, которые пытались решить проблему подбора подходящей одежды. Кому-то не хватало технологии, у кого-то не клеилась бизнес-модель, кто-то был не в состоянии осилить интеграцию. Мы проанализировали неудачный опыт компаний, собрали сильную команду выходцев из Deutsche Bank, BCG, Unilever, Samsung Research и Mail.Ru Group (группа рекомендательных систем) и получили хорошие метрики в результате проведенных пилотов. Привлеченные инвестиции позволят нам превратить шопинг для клиентов в еще более приятное и эффективное занятие, избавив от вынужденной примерки и необходимости думать о размере одежды. А бренды придут к тому, чтобы шить только то, что подходит реальным людям, а не цифрам из таблицы размерной горки», — объясняет Сергей Климентьев, соучредитель и директор по развитию бизнеса Texel.