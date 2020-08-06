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ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15%

Фонд развития интернет-инициатив конвертировал займ в капитал финтех-компании PimPay, увеличив свою долю с 5 до 15%. С момента последнего инвестиционного раунда капитализация PimPay возросла в 2,5 раза — инвестор оценил компанию в 1,5 млрд рублей.

Летом 2018 года фонд вложил в компанию 197 млн рублей, 167 млн рублей из которых профинансированы в формате конвертируемого займа, а 30 млн рублей — в капитал компании.

PimPay развивает сервисы для повышения эффективности интернет-магазинов. Компания начинала 8 лет назад с финансирования интернет-магазинов под оборот наложенных платежей, сейчас предоставляет более 10 IT-сервисов как для малого и среднего бизнеса так и для крупных игроков в сфере e-commerce.

Ежемесячно PimPay помогает оптимизировать доставку более 5 млн посылок, что составляет 10-15% от всего рынка логистики в России. Более 40 тыс. интернет-магазинов пользуются сервисами экосистемы стартапа, а число заказов, которые сейчас за год проходят через систему PimPay выросло с 12 до 60 млн.

«Сервисы быстрого подключения служб доставки и управления отправками сейчас очень актуальны и их обороты уверенно растут. Команда PimPay чутко понимает потребности онлайн-ритейлеров и предлагает нужные рынку продукты. В 2018 году мы вложили в компанию около 200 млн рублей, последние два года видим динамику роста компании, поэтому мы приняли решение конвертировать займ в долю. У компании большие шансы занять лидирующую роль на рынке сервисов для интернет-продаж».

Кирилл Варламов, директор ФРИИ

«За последние два года назад выручка компании выросла на 126%, кратно выросло количество клиентов и партнеров. У нас появились новые сервисы, востребованные сегодня рынком, которые становятся драйверами роста выручки PimPay на ближайшие годы. Решение Фонда конвертировать займ в капитал означает, что мы выбрали верную стратегию и движемся в правильном направлении. Ценим наше партнерство с ФРИИ и будем продолжать реализовывать свои амбициозные планы».

Ольга Сатановская, генеральный директор PimPay

Среди растущих сервисов компании: агрегатор служб доставки MetaShip, который позволяет переключаться между разными службами доставки и выбирать оптимальный способ отправки посылки, основываясь на анализе сроков доставки, цены и данных о выкупе, а также интернет-эквайринг Pikassa, созданный с учетом особенностей и потребностей игроков рынка e-commerce.

Клиентами PimPay сегодня являются такие компании как Yves Rocher, Decathlon, М.Видео, Leroy Merlin, Fix Price, Mytoys.ru, Braun. Партнерами стали: Почта России, Сберлогистика, СДЭК, DPD, Boxberry, Pony Express, PickPoint, суммарно более 30 служб доставки.

По прогнозам АКИТ, онлайн-торговля в 2020 году достигнет около 2,5 трлн рублей, что составит почти 10% всего рынка розничной торговли. Согласно результатам исследования Data Insight, в 2019 году в России отправлено 471 млн посылок.

Автор: Анна
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