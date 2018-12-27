ФСБ завершила обыски в сети "Красное и Белое"

Силовики не выявили фактов реализации контрафактного алкоголя в сети «Красное и Белое». Магазины и склады ритейлера заработали в штатном режиме, об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был», — расказал «Интерфаксу» представитель компании. По его словам, магазины, склады и офисы работают в четверг в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в среду проводили следственные действия на складах сети алкогольных магазинов «Красное и Белое» в Москве и других регионах. Правоохранительные органы подозревали компанию в торговле контрафактом и неуплате налогов.

В сети «Красное и Белое» ранее сообщали, что работа компании из-за следственных действий была полностью парализована.

«Красное & Белое» — российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах.

В 2018 году «Красное & Белое» заняла восьмое место в рейтинге самых быстрорастущих компаний по версии РБК: около 7 тыс. магазинов работают более чем в 50 регионах страны. Владелец сети алкомаркетов «Красное & Белое» занимает 115-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes с состоянием $950 млн, а также входит в список долларовых миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index.