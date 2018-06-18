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Право и налоги RSS

ФТС предложила облагать пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах

Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах. Об этом со ссылкой на два федеральных источника сообщают «Ведомости».

Все товары из интернет-магазинов для личного пользования, считают в ФТС, должны продаваться как коммерческие товары. С сайтов хотят взимать пошлину в 20%, а также комбинированную ставку, например, не менее одного евро за килограмм.

Облагать пошлиной все иностранные интернет-магазины ФТС «предлагает через год-полтора». Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что в случае принятия, предложение вступит в силу не раньше 2020 года. По оценкам ФТС, инициатива может ежегодно приносить в бюджет страны до 25 млрд рублей в год.

Сейчас пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых не превышает в месяц 1 тыс. евро и весом не более 31 килограммов. За превышение лимита предусмотрена пошлина в 30%, но не менее четырех евро за килограмм. В 2019 году порог максимальной суммы планируют снизить до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.

Представитель AliExpress и Tmall в России пояснил, что такие изменения могут сократить число заказов и сказаться на работе почтовых и курьерских служб.

Автор: Анна
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