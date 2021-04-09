Фудтех восстановился после пандемии: инвестиции показывают рост 30%

Венчурный фонд Fuel for Growth подготовил аналитический отчет о мировых инвестициях в сфере foodtech за первый квартал 2021 года. Сумма инвестиций увеличилась по сравнению с 2020 годом с $7,19 млрд до $9,38 млрд. Лидером по количеству сделок стал Китай, впервые обогнав США.

В отчете учитывались ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях за первый квартал 2020 и 2021 годов. Всего за первые 3 месяца 2021 года в области foodtech были заключены 272 сделки на $9,38 млрд, что на 30% больше, чем было в 2020 году. Количество сделок при этом сократилось на 18%.

По данным F4G, большинство сделок в foodtech-секторе за первый квартал 2021 года приходится на Китай (35%) и США (33%). В Индии, Испании и Финляндии совершено по 6% сделок соответственно. В остальных странах совершено менее 3% сделок.

Специализация сделок

Согласно отчету венчурного фонда Fuel for Growth, наиболее популярными у инвесторов за 1 квартал 2021 года были вложения в сервисы доставки, маркетплейсы, мобильные приложения в области foodtech – 85%.

На производителей продуктов питания и напитков пришлось около 11% от всех сделок. При этом лидерами в этом сегменте являются клеточное мясо и рыба, растительное мясо, белок из насекомых, а также технологии ферментации с помощью грибов.

Компании, которые занимаются разработкой “умной” упаковки, сервисами с рецептами, а также производством оборудования вызывают интерес у 4% инвесторов.

Лидирующие позиции по объему инвестиций в foodtech-секторе в Q1 занимают сервисы доставки. Самой крупной инвестицией первого квартала 2021 года стало вложение в разработчика платформы доставки продуктов Xingsheng Selected из Китая – $3 млрд.