Футбол стал причиной голода домашних животных

Эксперты компании PerseiLine отмечают резкое падение спроса на продукцию для животных в городах, принимающих матчи футбольного мундиаля. Однако было бы серьёзным упрощением считать, что все зоовладельцы резко разлюбили животных и полюбили футбол. На изменение конъюнктуры в мегаполисах повлиял целый комплекс факторов:

«Цифры — это альфа и омега любого бизнеса. Отдел продаж „PerseiLine“ оперирует не только стратегическими, квартальными и месячными, но даже недельными планами продаж, составляемыми с учётом сезонности. Летом кривая спроса на продукцию зоомагазинов резко идёт вниз как по каналам b2b, так и по каналам b2c. В целом показатели по разным городам незначительно разнятся, однако общее падение спроса можно оценить в 15%. Спрос на влажные корма в летний период падает ещё сильнее, примерно до 20%. В городах, принимающих ЧМ 2018, к падению сезонного спроса можно смело добавлять ещё —10%», — рассказывает основатель и генеральный директор компании PerseiLine Александр Буров.