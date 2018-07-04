+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Футбол стал причиной голода домашних животных

Эксперты компании PerseiLine отмечают резкое падение спроса на продукцию для животных в городах, принимающих матчи футбольного мундиаля. Однако было бы серьёзным упрощением считать, что все зоовладельцы резко разлюбили животных и полюбили футбол. На изменение конъюнктуры в мегаполисах повлиял целый комплекс факторов:

  • период отпусков (питомцев забирают в загородный дом или отдают в специальную гостиницу),
  • жаркая погода (в жару в животные, как и люди, потребляют меньше еды),
  • сезонные акции и скидки (потребители покупают корма впрок на несколько месяцев вперёд),
  • Чемпионат Мира по футболу (падает спрос на влажные корма, приобретаемые регулярно малыми партиями в качестве лакомства для животных, основа рациона которых — сухой корм. Из-за футбольных матчей, начинающихся сразу после окончания рабочего дня, хозяевам зачастую не хватает времени и желания на то, чтобы заглянуть в зоомагазин).

«Цифры — это альфа и омега любого бизнеса. Отдел продаж „PerseiLine“ оперирует не только стратегическими, квартальными и месячными, но даже недельными планами продаж, составляемыми с учётом сезонности. Летом кривая спроса на продукцию зоомагазинов резко идёт вниз как по каналам b2b, так и по каналам b2c. В целом показатели по разным городам незначительно разнятся, однако общее падение спроса можно оценить в 15%. Спрос на влажные корма в летний период падает ещё сильнее, примерно до 20%. В городах, принимающих ЧМ 2018, к падению сезонного спроса можно смело добавлять ещё —10%», — рассказывает основатель и генеральный директор компании PerseiLine Александр Буров.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

4 июля / Комментарии
«Обувь России» получила кредитную линию на 1 млрд рублей

«Обувь России» получила кредитную линию на 1 млрд рублей

ГК «Обувь России» и Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк открывает Группе возобновляемую кредитную линию в объеме 1 млрд руб. сроком на 2 года.

далее →

4 июля / Комментарии
«М.Видео» масштабирует предиктивную аналитику для управления стоком и доставкой товаров на «Эльдорадо»

«М.Видео» масштабирует предиктивную аналитику для управления стоком и доставкой товаров на «Эльдорадо»

Компания «М.Видео» масштабирует «умный» сервис по прогнозированию спроса и распределению товарных запасов Infor Retail на сеть «Эльдорадо». Облачное решение, основанное на предиктивной аналитике, позволит стандартизировать логистические процессы в рамках объединения бэк-офисов двух розничных сетей, а также может повысить эффективность планирования и управления стоком в «Эльдорадо» до 25%. 

далее →

29 июня / Комментарии
«М.Видео» и «Эльдорадо» первыми протестируют систему Tax Free

«М.Видео» и «Эльдорадо» первыми протестируют систему Tax Free

Компании «М.Видео» и «Эльдорадо» первыми среди продавцов техники и электроники протестируют систему Tax Free. Она позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, сделанных на территории Российской Федерации.

далее →

29 июня / Комментарии
«Тинькофф банк» запустил кэшбэк на определённые товары

«Тинькофф банк» запустил кэшбэк на определённые товары

«Тинькофф банк» запустил сервис по возврату части оплаты за покупку товаров определенного бренда в любом магазине. Отмечается, что кэшбэк привязан к производителю товара, а не к магазину или поставщику услуг.

далее →

29 июня / Комментарии
MediaMarkt начал закрывать магазины

MediaMarkt начал закрывать магазины

Спустя неделю после объявления о предстоящей продаже российского бизнеса MediaMarkt группе «Сафмар» немецкий ритейлер начал закрывать в центрах Metro свои корнеры. На их месте торговать техникой и бытовой электроникой может начать другая компания

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!