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Габриэль Наури возглавил совет директоров "Яндекс.Маркета

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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

Совет директоров «Яндекс.Маркета» — совместного предприятия «Яндекса» и «Сбербанка», возглавил Габриэль Наури, говорится в сообщении компании. Наури входит в совет директоров «Яндекс.Маркета» с момента основания совместного предприятия в апреле 2018 года, ранее он занимал должность независимого директора.

Габриэль Наури обладает обширным опытом операционной и стратегической работы в сфере международной розничной торговли — как традиционной, так и электронной. В частности, он был заместителем руководителя по международным операциям Casino Group (Франция, Юго-Восточная Азия и Южная Америка), а также входит в состав советов директоров крупных компаний и стартапов в разных регионах: Азии, Европе и Южной Америке. До января 2019 года Наури был старшим советником генерального директора Aeon Group — крупнейшего в Японии ритейлера, чья выручка в 2017 году составила 75 млрд долларов США, — и отвечал за переход компании на цифровые технологии.

«Опыт Габриэля ценен для совместного предприятия. Его подход поможет сделать сервисы Яндекс.Маркета более профессиональными и удобными для пользователя», — говорит Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний Яндекса.

В сентябре компаниями был официально запущен совместный маркетплейс «Беру», который не продает собственные товары, а предоставляет возможность приобрести что-либо из ассортимента партнеров-продавцов, получая лишь фиксированную комиссию от заказа в зависимости от категории товара.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет, Сбербанк России
Автор: Анна
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